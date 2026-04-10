Нападающему ФК«Кайрат» Дастану Сатпаеву вручили госпремию «Дарын»

Премия «Дарын» присуждается ежегодно в целях государственной поддержки талантливой молодежи 

Фото: Минкультуры

В Алматы заместитель Премьер-министра-Министр культуры и информации РК Аида Балаева вручила нападающему футбольного клуба «Кайрат» Дастану Сатпаеву государственную молодежную премию «Дарын». Известный казахстанский спортсмен стал лауреатом премии 2025 года в номинации «Спорт», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минкультуры

В связи с участием в матчах Дастан Сатпаев не смог присутствовать на церемонии награждения премии «Дарын», которая состоялась 26 ноября 2025 года.

«Сегодня вы показываете выдающиеся результаты и вдохновляете детей и все общество играть в футбол, поддерживать спорт. Любой труд, как отмечает наш Президент, ценен и важен для развития страны. Я уверена, ваши успехи будут продолжаться, и пусть наши дети берут с вас пример. А ваша награда пусть станет стимулом для новых достижений и примером для других», - отметила Аида Балаева.

Государственная молодежная премия «Дарын» присуждается ежегодно в целях государственной поддержки талантливой молодежи за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения.

#Спорт #футбол #госпремия #Дарын #Дастан Сатпаев

