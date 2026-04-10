Победители получат финансирование до 1 000 000 тенге на реализацию проекта сроком до 3 месяцев, а также методическую поддержку от организаторов

Министерство культуры и информации совместно с Центром поддержки гражданских инициатив объявляет о начале приема заявок на конкурс малых грантов.

Победители получат финансирование до 1 000 000 тенге на реализацию проекта сроком до 3 месяцев, а также методическую поддержку от организаторов. Гранты будут предоставлены по следующим направлениям:

• развитие волонтерских инициатив (в условиях ЧС, экологическое, медицинское, культурное, социальное, зооволонтерство) - 60 грантов;

• развитие инклюзивного общества - 18 грантов;

• поддержка сельских инициатив - 18 грантов.

Сроки подачи заявок с 13 апреля по 30 апреля 2026 года. К участию приглашаются зарегистрированные неправительственные организации (НПО); инициативные группы (только по волонтерским проектам); физические лица, достигшие 18-летнего возраста (только по волонтерским проектам).

Подробности на сайте Центра поддержки гражданских инициатив - www.cisc.kz (раздел «Гранты» → «Малые гранты»), где также размещена информация о конкурсах и организаторах.

Конкурс проводится НПО, реализующими грантовые проекты. Напомним, в прошлом году в рамках 136 малых грантов активные граждане и НПО успешно реализовали свои проекты. В результате более 10 тысяч казахстанцев получили реальную помощь, а по всей стране было организовано свыше 500 мероприятий.