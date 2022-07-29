Свежий выпуск
Надеемся на повышение в классе
Кошкарбек Тусипов

Сборная Казахстана стартовала в Промофинале Европейской лиги пляжного футбола (EBSL), который в эти дни проходит в Кишиневе (Молдова).

Согласно рейтингу, наша нацио­нальная команда по пляжному футболу играет в дивизионе «В», в группе «С», где ее соперниками являются сборные Греции, Норвегии и Грузии. Также здесь есть еще две группы, «А» и «В», в которых между собой сразятся национальные команды Литвы, Дании, Румынии, Англии, Латвии, Турции, Мальты и Молдовы. Победители групп и одна лучшая команда по результатам предварительного этапа в субботу сыграют в полуфиналах, а в воскресенье пройдут поединки за третье место и финал. Четыре лучшие команды дивизиона «В» будут повышены в классе и в 2023 году выступят в дивизионе «А», который будет состоять из 16 сборных.

Евролига-2022 станет отборочным турниром к третьим Европейским играм-2023, которые пройдут в Кракове (Польша). Туда попадут Польша как страна-хозяйка, шесть лучших сборных Суперфинала Евролиги-2022, а также одна лучшая сборная из дивизиона «В».

В расширенный состав сборной Казахстана вошли вратари Виктор Чорный и Всеволод Гаврилов, а также полевые игроки Дмитрий Перевертов, Станислав Макагон, Денис Гулый, Тимур Ершин, Роман Богданов, Баянбек Муралинов, Виталий Тюльпа, Рустам Макажанов, Аскар Ажикенов, Ансат Муратулы, Игорь Демешко и Дурхан Алданов.

Главный тренер сборной Казахстана по пляжному футболу Булат Аленов в пресс-службе Казахстанской федерации футбола рассказал накануне старта турнира о подготовке к Промофиналу EBSL.

– Подготовка к турниру прошла в усиленном режиме. Готовились плодотворно, и надеюсь, что игроки сейчас в оптимальной форме.

– Все ли игроки, которых вы планировали вызвать, смогут присутствовать на матчах Промофинала?

– Да, конечно. Все, кого планировал вызвать, находятся в строю. Это уже окончательный список. Игроки здоровы и готовы дать бой соперникам.

– Что можете сказать об оппонентах по группе?

– Команды соперников мы довольно хорошо знаем, как сильные, так и слабые стороны. Неоднократно встречались с этими сборными. Команды хорошие, будет интересно играть.

– Каковы шансы сборной Казахстана получить повышение в классе?

– Шансы достаточно высокие. С этого года в дивизион «А» попадут четыре сборные из дивизиона «В», в котором мы выступаем. В прошлые годы была только одна путевка. Это увеличивает наши шансы на повышение в классе. Хочется, чтобы все получилось.

Популярное

Все
Его пламенная страсть
#Реалити⁄⁄трансформация_VS_юзеряне
Мы просто работаем
Крупный проект по усилению школьного образования в селах Казахстана стартует этой осенью
Массовый возврат государству неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения продолжается в Казахстане
Успешный год
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
Дюжина уроков
«Поплавок» субсидий: с ориентиром на базовую ставку
В Казахстане отмечается оживление как внутреннего, так и въездного туризма
Свалка раздора
Не пора ли создавать международное "информационное МАГАТЭ"?
Фокус на качество и доступность
Ехали медведи на велосипеде…
Надеемся на повышение в классе
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
Полицейский лишился должности после видео с "разборками" в Караганде
Как будет развиваться концепция "слышащего государства" в Казахстане – интервью
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Эксперимент с телефонным отслеживанием правонарушителей в Актобе дает первые плоды
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июля
Гульсара Арыстанкулова назначена послом Казахстана во Франции
Токаев и Зеленский поговорили по телефону
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Катавшихся голыми на самокатах парня и девушку арестовали на 10 суток в Алматы
Медицина постковидного периода
Какие вакцины против коронавируса доступны в Казахстане
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Свежий выпуск
Блэкаут на НПЗ
Свежий выпуск
Сохранить и преобразить
Свежий выпуск
Каждая семья на счету
Свежий выпуск
Активизировать сотрудничество

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]