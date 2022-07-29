Надеемся на повышение в классе

Сборная Казахстана стартовала в Промофинале Европейской лиги пляжного футбола (EBSL), который в эти дни проходит в Кишиневе (Молдова).

Согласно рейтингу, наша нацио­нальная команда по пляжному футболу играет в дивизионе «В», в группе «С», где ее соперниками являются сборные Греции, Норвегии и Грузии. Также здесь есть еще две группы, «А» и «В», в которых между собой сразятся национальные команды Литвы, Дании, Румынии, Англии, Латвии, Турции, Мальты и Молдовы. Победители групп и одна лучшая команда по результатам предварительного этапа в субботу сыграют в полуфиналах, а в воскресенье пройдут поединки за третье место и финал. Четыре лучшие команды дивизиона «В» будут повышены в классе и в 2023 году выступят в дивизионе «А», который будет состоять из 16 сборных.

Евролига-2022 станет отборочным турниром к третьим Европейским играм-2023, которые пройдут в Кракове (Польша). Туда попадут Польша как страна-хозяйка, шесть лучших сборных Суперфинала Евролиги-2022, а также одна лучшая сборная из дивизиона «В».

В расширенный состав сборной Казахстана вошли вратари Виктор Чорный и Всеволод Гаврилов, а также полевые игроки Дмитрий Перевертов, Станислав Макагон, Денис Гулый, Тимур Ершин, Роман Богданов, Баянбек Муралинов, Виталий Тюльпа, Рустам Макажанов, Аскар Ажикенов, Ансат Муратулы, Игорь Демешко и Дурхан Алданов.

Главный тренер сборной Казахстана по пляжному футболу Булат Аленов в пресс-службе Казахстанской федерации футбола рассказал накануне старта турнира о подготовке к Промофиналу EBSL.

– Подготовка к турниру прошла в усиленном режиме. Готовились плодотворно, и надеюсь, что игроки сейчас в оптимальной форме.

– Все ли игроки, которых вы планировали вызвать, смогут присутствовать на матчах Промофинала?

– Да, конечно. Все, кого планировал вызвать, находятся в строю. Это уже окончательный список. Игроки здоровы и готовы дать бой соперникам.

– Что можете сказать об оппонентах по группе?

– Команды соперников мы довольно хорошо знаем, как сильные, так и слабые стороны. Неоднократно встречались с этими сборными. Команды хорошие, будет интересно играть.

– Каковы шансы сборной Казахстана получить повышение в классе?

– Шансы достаточно высокие. С этого года в дивизион «А» попадут четыре сборные из дивизиона «В», в котором мы выступаем. В прошлые годы была только одна путевка. Это увеличивает наши шансы на повышение в классе. Хочется, чтобы все получилось.