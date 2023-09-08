Надежный тыл военного

Общество
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Руслан Исаков

Специфика военной службы такова, что в буднях военнослужащего нередки долгие разлуки с семьей – командировки, учения на полигонах, полевые выходы.

фото из личного архива

Поэтому не всегда удается проводить время с детьми и близкими. Не случайно военные убеждены: «Самый надежный тыл – это семья».

Этим летом семья военнослужащего войсковой части 44803 сержанта Бахытжана Дандыбаева стала победительницей в конкурсе «Мерейлi отбасы» в городе Сарани в Карагандинской облас­ти. Такие состязания проходят по всей стране, они подарили казахстанцам много красивых историй о больших семьях, об умении сообща преодолевать жизненные трудности, достойно трудиться, а самое главное, беречь честь семьи.

Счастливая семья – главная составляющая гармоничного общества и надежная опора государства. Именно родители воспитывают в своих детях такие важные качества гражданина, как любовь к малой родине и ответственность за страну. Старший специалист-водитель в⁄ч 44803 сержант Бахыт­жан Дандыбаев с супругой Сандугаш растят шестерых детей. По результатам городского конкурса «Мерейлі отбасы» саранская семья военнослужащего по контракту признана лучшей семьей этого года и получила сертификат на 250 тыс. тенге. Супруги, женатые уже более 10 лет, признавались, что было сложно, но они готовились изо всех сил.

– Настоящая семья, это когда мужчина и женщина понимают и поддерживают друг друга. Спасибо моей супруге Сандугаш. Когда я на службе, она с детьми. Создает уют в доме, – говорит сержант Бахытжан Дандыбаев.

Известно, что Родина начинается с семьи, именно эти первичные ячейки общества образуют единую страну. Глава государства не раз в своих выступлениях особо подчеркивал роль семейной политики, ведь такие качества, как нравственность и честность, трудолюбие и доброта, патриотизм формируются прежде всего в семье.

Национальный конкурс «Мерейлi отбасы» призван привлечь внимание к нравственным ценностям, служит укреплению института семьи и брака, культивированию духовно-нравственных норм наших предков, усилению роли суп­ругов как родителей в воспитании детей и повышению статуса семьи. Национальный конкурс «Мерейлi отбасы» стал ежегодной традицией, в котором принимают участие обычные казахстанцы. Он выявляет успешные и примерные семьи, которые могут стать образцом для подрастающего поколения.

Согласно условиям конкурса, семья Дандыбаевых подготовила видеоролик о своей повсе­дневной жизни и презентовала портфолио. Не зря говорят, что семья военного – союз особый. А на примере Дандыбаевых – еще и большой, и крепкий. Все шестеро детей семьи очень гордятся тем, что у них такой мужественный и сильный отец.

С раннего детства среди любимых ими развлечений не только солдатики и танки, но и музыкальные инструменты, а еще они любят спортивные занятия. Сандугаш, как любая женщина, жена, мать, отдает все силы ребятам и каждый день с нетерпением ждет возвращения мужа с работы домой. А Бахытжан признается, что утром с хорошим настроением идет на службу, а вечером с радостью возвращается к своим близким.

И слова о том, что семья – это оплот государства, основа стабильного развития общества, тихая гавань каждого гражданина страны, звучащие со сцены конкурса «Мерейлi отбасы», для Дандыбаевых не пустой звук. Это то, что они каждый день на своем примере показывают детям.

#семья #военные #День семьи #семейные ценности

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