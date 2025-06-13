В преддверии Дня медицинского работника в Астане состоялась церемония награждения лучших представителей сферы здравоохранения с участием заместителя Премьер-министра Ермека Кошербаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава

Фото: Минздрав

Всего 68 представителей сферы здравоохранения награждены орденами «Барыс», «Парасат», «Достық», «Құрмет», а также медалями «Ерен еңбегі үшін», «Шапағат». Также были награждены победители ежегодного республиканского конкурса «Лучший в профессии» по 17 номинациям. Врачи, медсёстры, фармацевты, акушеры, фельдшеры и другие специалисты системы здравоохранения были отмечены за особые профессиональные достижения, самоотверженность и верность делу.

С приветственными словами к участникам церемонии обратились заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев и министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

«Сегодня мы чествуем лучших представителей системы здравоохранения Казахстана — победителей конкурса «Лучший в профессии». Эти люди ежедневно спасают жизни, возвращают здоровье, демонстрируя высочайший профессионализм и преданность своему делу. От всей души поздравляю лауреатов и выражаю благодарность каждому из вас за служение людям», — подчеркнул Ермек Кошербаев.

Сегодня в системе здравоохранения Казахстана трудятся более 378 тысяч человек, из них свыше 271 тысяч — медицинские работники, включая около 81 тысячи врачей и 190 тысяч специалистов среднего звена. Кроме того, трудовой коллектив здравоохранения включает младший медперсонал, менеджеров, социальных работников, инженеров и других специалистов.

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова отметила, что государство прилагает системные усилия для создания комфортной профессиональной среды и повышения привлекательности профессии медика.

«За пять месяцев текущего года специалисты здравоохранения оказали помощь порядка 1,4 млн пациентов в стационарах, в том числе более 399 тыс. детям. Проведено свыше 445 тыс. операций, включая около 8,4 тыс. высокотехнологичных вмешательств. С начала 2025 года амбулаторно-поликлиническая служба обслужила 163 млн обращений, служба скорой помощи – более 2,7 млн вызовов. Акушеры приняли почти 132 тыс. родов», — такие показатели привела министр.

Президент Касым-Жомарт Токаев неизменно подчеркивает важность статуса и роли медиков в обществе. В 2024 году Глава государства подписал закон, направленный на повышение социального статуса и правовую защиту медицинских работников. Введена система профессионального страхования. Также продолжаются меры по привлечению кадров в сельскую местность: с 2023 года врачи, прибывающие в села по остродефицитным специальностям, получают единовременную выплату в размере 100 МЗП (около 8,5 млн тенге), а также льготные кредиты на жильё, подъемные пособия и надбавки к заработной плате.

Накануне Дня медицинского работника почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» за особые заслуги перед страной в этом году удостоились 8 врачей:

президент РОО «Казахстанское общество офтальмологов» Турсунгуль Ботабекова;

член совета директоров АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» Орынбай Даирбеков;

известный хирург, ветеран труда Жаксылык Доскалиев;

врач-терапевт КГП «Многопрофильная областная больница» Управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области Азамат Магзумов;

заведующий отделением КГП «Павлодарский областной перинатальный центр № 1» Управления здравоохранения Павлодарской области Сергей Новичевский;

ветеран труда с Атырауской области Жекшембай Нсанов;

врач-оториноларинголог медицинского центра «MedLineСервис» Айслу Нурмагамбетова,;

директор клиники ТОО «Дертке дауа» Асылбек Тогизбаев.

Впервые присвоение этого звания врачам за выдающиеся заслуги в системе здравоохранения было инициировано Главой государства в прошлом году.