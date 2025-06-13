В Астане чествуют лучших медработников страны

Здравоохранение
175

В преддверии Дня медицинского работника в Астане состоялась церемония награждения лучших представителей сферы здравоохранения с участием заместителя Премьер-министра Ермека Кошербаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава

Фото: Минздрав

Всего 68 представителей сферы здравоохранения награждены орденами «Барыс», «Парасат», «Достық», «Құрмет», а также медалями «Ерен еңбегі үшін», «Шапағат». Также были награждены победители ежегодного республиканского конкурса «Лучший в профессии» по 17 номинациям. Врачи, медсёстры, фармацевты, акушеры, фельдшеры и другие специалисты системы здравоохранения были отмечены за особые профессиональные достижения, самоотверженность и верность делу.

С приветственными словами к участникам церемонии обратились заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев и министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

«Сегодня мы чествуем лучших представителей системы здравоохранения Казахстана — победителей конкурса «Лучший в профессии». Эти люди ежедневно спасают жизни, возвращают здоровье, демонстрируя высочайший профессионализм и преданность своему делу. От всей души поздравляю лауреатов и выражаю благодарность каждому из вас за служение людям», — подчеркнул Ермек Кошербаев.

Сегодня в системе здравоохранения Казахстана трудятся более 378 тысяч человек, из них свыше 271 тысяч — медицинские работники, включая около 81 тысячи врачей и 190 тысяч специалистов среднего звена. Кроме того, трудовой коллектив здравоохранения включает младший медперсонал, менеджеров, социальных работников, инженеров и других специалистов.

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова отметила, что государство прилагает системные усилия для создания комфортной профессиональной среды и повышения привлекательности профессии медика.

«За пять месяцев текущего года специалисты здравоохранения оказали помощь порядка 1,4 млн пациентов в стационарах, в том числе более 399 тыс. детям. Проведено свыше 445 тыс. операций, включая около 8,4 тыс. высокотехнологичных вмешательств. С начала 2025 года амбулаторно-поликлиническая служба обслужила 163 млн обращений, служба скорой помощи – более 2,7 млн вызовов. Акушеры приняли почти 132 тыс. родов», — такие показатели  привела министр.

Президент Касым-Жомарт Токаев неизменно подчеркивает важность статуса и роли медиков в обществе. В 2024 году Глава государства подписал закон, направленный на повышение социального статуса и правовую защиту медицинских работников. Введена система профессионального страхования. Также продолжаются меры по привлечению кадров в сельскую местность: с 2023 года врачи, прибывающие в села по остродефицитным специальностям, получают единовременную выплату в размере 100 МЗП (около 8,5 млн тенге), а также льготные кредиты на жильё, подъемные пособия и надбавки к заработной плате.

Накануне Дня медицинского работника почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» за особые заслуги перед страной в этом году удостоились 8 врачей:

  • президент РОО «Казахстанское общество офтальмологов» Турсунгуль Ботабекова;
  • член совета директоров АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» Орынбай Даирбеков;
  • известный хирург, ветеран труда Жаксылык Доскалиев;
  • врач-терапевт КГП «Многопрофильная областная больница» Управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области Азамат Магзумов;
  • заведующий отделением КГП «Павлодарский областной перинатальный центр № 1» Управления здравоохранения Павлодарской области Сергей Новичевский;
  • ветеран труда с Атырауской области Жекшембай Нсанов; 
  • врач-оториноларинголог медицинского центра «MedLineСервис» Айслу Нурмагамбетова,;
  • директор клиники ТОО «Дертке дауа» Асылбек Тогизбаев.

Впервые присвоение этого звания врачам за выдающиеся заслуги в системе здравоохранения было инициировано Главой государства в прошлом году.

#врачи #День медработника #почетное звание

Популярное

Все
Под сенью Вечно Синего Неба
В Актобе празднуют 100-летие Алии Молдагуловой
Е-Qurylys обеспечит прозрачность
В страну завезли еще одну партию керкуланов
Будущее – в руках молодежи
Миссия на космическую станцию
На одной волне
Когда язык – это сказка
Поселок Актау готовится к 75-летию
Практика и погружение в профессиональную среду
Рост объема инвестиций в промышленность: как реализуются поручения Президента РК
Вот куда слетаются аисты!
И хомяки целы, и дачники сыты
Реформы, доступность, инновации: что меняется в отечественном здравоохранении
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан Об аквакультуре
Июнь открывает лето
Хотел быть хирургом и стал им
«Ювелиры» своего дела
Без предварительных договоров
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Назначен новый министр обороны Казахстана
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Служебные квартиры и новую технику получили актюбинские спасатели
Десятое дыхание
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
На перекрестках братских встреч
Дофаминовое счастье: как не угодить в ловушку зависимости
Раскопки археологического комплекса «Рахат» привлекли внимание гостей из Китая
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
Во имя идеалов добра и милосердия
Восточный путь Турсуна Султанова
Половину из возвращенных государству 12,2 млн га земель распределили для пользования
Нужны прогнозы на 20 лет вперед
Главе государства поступают телеграммы по случаю праздника Курбан айт
Президент поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт
Астана и Лондон продлили военное сотрудничество до 2026 года
Безглютеновая диета нужна единицам, а запреты на сахар и жиры могут ухудшить ваше состояние
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков

Читайте также

Более 19 млн тенге выплатили семье пострадавшей в ДТП девоч…
Президент подписал указ о награждении медработников госнагр…
Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения медра…
Областную спартакиаду медработников провели в Кызылорде

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]