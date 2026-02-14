В Уральске наладили выпуск консервов из мяса сайгака. Продукт считается диетическим. На сегодня в смену предприятие ТОО «Кублей» выпускает около 15 тыс. банок такой тушенки. Дальнейшее наращивание объемов производства зависит от поставок сырья.

фото автора

Здесь нужно особо подчеркнуть, что вопрос изъятия в Западном Казахстане определенной части Уральской популяции степной антилопы неоднократно поднимался охотоведами региона на протяжении нескольких последних лет. Причина более чем серьезная – чрезмерно высокая численность красно­книжной популяции. При оптимальной нагрузке на экосистему региона в пределах 500–550 тыс. голов сайги, согласно прошлогоднему учету на территории области, только по официальным данным, оби­тает свыше 2 млн сайгаков.

Столь резкий рост поголовья привел к критическому уровню конкуренции сайги с сельскохозяйственными животными. Повысился риск ухудшения эпизоотической ситуации. Именно поэтому на высоком уровне было принято решение об изъятии части поголовья.

По мнению ученых, снижение чис­ленности сайгаков на 20% не должно негативно сказаться на ситуации. За пять месяцев, с 1 июля по 30 ноября минувшего года, было отловлено свыше 108 тыс. животных. РГКП «ПО Охот­зоопром», в ведении которого находится регулирование популяции, заключило договоры с 15 мясоперерабатывающими предприятиями, 14 из которых – западноказахстанские, одно – атырауское.

Эти предприятия ранее продавали населению охлажденное и замороженное сайгачье мясо. И вот с нынешнего года ТОО «Кублей» освоило выпуск консервов «Мясо сайги тушеное».

– Туши сайгаков, предназначенные для переработки на мясокомбинате, проходят все этапы ветеринарно-санитарного контроля и органолептической экспертизы, – рассказала главный технолог предприятия Гульжазира Кенжегалиева. – В жиловочном цеху мясо вручную отделяется от костей, жил, хрящей и жира, режется на небольшие куски, которые смешиваются с солью, перцем и луком. В каждую металлическую банку автомат отвешивает ровно 325 граммов мясного деликатеса. Далее они герметично укупориваются и отправляются на стерилизацию в автоклавы на 60 минут при 120 градусах Цельсия.

Затем консервы поступают на маркировку, после которой отдельным образцам партии предстоят 13-дневные испытания в производственной лаборатории завода. Только после лабораторного протокола, разрешающего продажу партии, консервы поступят на торговые прилавки.

По словам заместителя директора ТОО «Кублей» Зауре Берекешевой, пока консервы из сайгачатины можно купить только в Казахстане. Возможность выхода этой тушенки на внешний рынок прорабатывается уполномоченными органами.

Всего же мясоперерабатывающим предприятием с 1992-го – года создания ТОО «Кублей» – освоен выпуск свыше ста наименований полуфабрикатов, консервной продукции из мяса, рыбы, круп, овощей. В ассортименте имеются паштеты, готовые обеды, казахские национальные блюда. Продукция предприятия из Уральска широко известна в Казахстане, часть ее поступает на рынки Узбекистана, России, Кыргызстана, Туркменистана. В ближайших планах – наладить поставку продукции в Таджикистан.

В то же время ТОО «Кублей» продолжает наращивать возможности по дальнейшей глубокой переработке мяса, включая диетическое, развивая сотрудничество с РГКП «ПО Охотзоопром».

Отвечая на вопрос редакции о том, как в Западном Казахстане будут регулировать численность сайги в этом году, руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Нурлан Рахимжанов подчеркнул, что изъятие из популяции степной антилопы производится строго исходя из биологического обоснования, которое дают ученые. При этом они опираются на итоги учета численности, который проводится ежегодно, в апреле, до окота сайги.

– Четыре группы РГКП «ПО Охотзоопром», в составе которых и наши инспекторы, постоянно ведут мониторинг состояния поголовья сайги в регионе. Несмотря на высокий снежный покров, нынешнюю зимовку животные проходят стабильно, – уточнил Нурлан Рахимжанов.

А это значит, если не будет других факторов, влияющих на численность сайги, весенний учет покажет рост популяции в среднем на 40%.