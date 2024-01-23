Налоговики ограничивали деятельность предпринимателей в Карагандинской области

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Согласно информации, налоговый орган должен выносить приказ о взыскании задолженности при неполной уплате налогов физлицом, которое не является ИП.

"Однако налоговый орган вынес приказы в отношении субъектов частного предпринимательства, что привело к ограничению их прав и приостановке их деятельности. Благодаря акту прокурорского надзора 126 налоговых приказа на общую сумму 4 444 641 тенге отменены, с последующим снятием ограничительных мер частными судебными исполнителями", – рассказали в прокуратуре.

Также, согласно налоговому законодательству, в уведомлении должны быть указаны – сумма налогового обязательства и (или) обязательства по исчислению, удержанию и перечислению социальных платежей, в случаях установленных законом.

"Несмотря на вышеуказанное требование законодательства, УГД района выставляло уведомления с суммой 0 тенге. В результате мер прокурорского реагирования, 675 уведомлений в отношении субъектов бизнеса отозваны. Отменены 23 уведомления с ЭЦП лица, не уполномоченного на подпись. Установлены факты незаконного привлечения к административной ответственности 127 предпринимателей", – отметили в госоргане.

Кроме того, выявлены факты несоблюдения конституционных прав детей инвалидов и их представителей в виде незаконного начисления ИПН по 63 родителям детей-инвалидов на общую сумму 583 658 тенге. Приняты меры к возврату излишне уплаченных сумм.