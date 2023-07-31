Налоговые органы усилят контроль за мобильными переводами бизнесменов

Фото: Kazpravda.kz

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК напоминает предпринимателям о том, что принимать оплату за проданный товар или услуги посредством мобильных переводов через личные счета, открытые в банках, является административным нарушением, передает Kazpravda.kz.

"Некоторые предприниматели продолжают получать оплату за проданный товар, услуги посредством мобильных переводов через личные счета, открытые в банках. Однако данные переводы производятся без применения ККМ и POS-терминалов, а соответственно без выдачи чеков. Это является нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, при повторном нарушении штраф составляет от 15 до 50 МРП в зависимости от субъектности налогоплательщика", – говорится в сообщении.

Для контроля в целях вывода из тени незаконной предпринимательской деятельности, банковские организации за период с 2024 года будут передавать данные по мобильным переводам индивидуальных предпринимателей в налоговые органы. Под контроль подпадут граждане, получавшие мобильные переводы от 100 разных лиц ежемесячно, в течение трех последовательных календарных месяцев.

В комитете отметили, что для упрощения применения ККМ с 2022 года ведется пилотный проект по объединению функций ККМ с POS-терминалами банков второго уровня. Это позволяет выдавать один чек ККМ и POS-терминала. В пилотном проекте участвуют АО "Каспий банк", АО "Халык банк" и АО "БанкЦентрКредит".

Вместе с тем, проводится акция «Гражданский контроль – требуй чек» по выявлению фактов невыдачи чеков ККМ. О выявленных нарушениях можно сообщить посредством бесплатного мобильного приложения "Wipon cashback".

При этом физические лица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях – переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям, и по другим жизненным ситуациям, добавили в КГД.