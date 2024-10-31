Налоговые службы незаконно привлекали к ответственности предпринимателей

В ходе проведения анализа прокуратурой Енбекшинского района установлено, что управление госдоходов незаконно привлекло к адмответственности 226 предпринимателей. передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что предприниматель региона привлечен к административной ответственности в виде предупреждения за нарушение требований статьи Налогового кодекса РК о порядке представления налогового заявления, налоговой отчетности.

Кроме того, в ходе рассмотрения административного дела управление вопреки требованиям статьи 744 КоАП РК не сообщило о времени и месте рассмотрения дела.

«По актам прокурорского надзора незаконно вынесенные постановления должностных лиц отменены, права предпринимателей восстановлены. Виновные лица уполномоченного органа привлечены к дисциплинарной ответственности», – сообщили в ведомстве.

Работа в данном направлении продолжается.