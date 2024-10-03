Намолотили вдвое больше зерна

Средняя урожайность на полях агрофирмы составила 19 центнеров с гектара, на отдельных полях, где применялись минеральные удобрения, соблюдались все агротехнические мероприятия, урожайность достигла 27 ц⁄га. Всего родинцы намолотили более 43 тыс. тонн зерна, что в два раза выше показателей прошлого года.

По словам главного агронома хозяйства Каната Адильбекова, специалисты предприятия за сравнительно короткий период смогли эффективно организовать процесс уборки. Успешное и своевременное окончание уборочных работ стало возможным благодаря в том числе механизации производства. Отметим, что на полях сельхозпредприятия работало 63 единицы техники, включая 35 современных комбайнов и девять тракторов.

По традиции в агрофирме ежегодно отмечаются и поощряются лидеры производства. В этом году высокие показатели продемонстрировали комбайнеры Федор Меркулов и Юрий Городецкий. Первый намолотил 3 030 тонн зерна. Его коллега – 2 950 тонн. В числе передовиков и комбайнер Александр Прохоров, за плечами которого 27 лет механизаторского стажа. За нынешнюю уборочную кампанию сельчанин намолотил 3 070 тонн зерна. По словам Александра, вовремя убрать богатый урожай позволила и современная техника, и сменившая гнев на милость погода. Среди водителей, занятых на перевозке урожая, не было равных Александру Мисюку, который доставил с поля 10 700 тонн зерновых.