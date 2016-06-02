План нации «100 конкретных шагов» предусматривает резкое увеличение в Казахстане производства молока и мяса с выходом на рынки стран СНГ. Этого можно достичь лишь при наличии надежной и высококалорийной кормовой базы, основу которой составляет поливное земледелие. Его развитие в Павлодарской области обозначено как приоритетное. Достаточно сказать, что за четыре последних года в регионе введено 15,5 тыс. га орошаемых площадей. В этом году планируется ввести еще не менее 4 тыс. га. А к 2018 году намечено расширить обводненные участки до 52 тыс. га. Тем самым Павлодарская область уже стала лидером в республике по размерам орошаемых земель. И это позволяет ей гарантировать урожаи овощей и заготовки кормов для животноводства.

Но, как говорится, все познается в сравнении. Имея на своей территории Иртыш и моря подземных пресных вод, агропромышленный комплекс региона мог бы вести счет обводненных земель не на десятки тысяч гектаров, а на сотни. Это не преувеличение. Несколько лет назад павлодарский ученый-мелиоратор Науканбек Рысбай, руководитель областного филиала РОО «Водные ресурсы и охрана окружающей среды», подсчитал, что при эффективном орошении земель Павлодарская область в состоянии снабдить продовольствием не только весь Казахстан, но и половину России. Один миллион гектаров орошаемых земель, который можно возделать в регионе, прокормит 112 млн человек.

Не буду комментировать эти цифры, но скажу, что в 80-е годы прошлого века от Иртыша на восток (в противоположную сторону от канала им. К. Сатпаева (Иртыш – Караганда), в глубь безводных степей начали прокладывать второе рукотворное русло.

– Оно должно было пройти по территории двух районов – Павлодарского и Успенского, – рассказывает ветеран водного хозяйства области Михаил Криворак. – В районе села Зангар (около 20 км от Иртыша – С. Г.) должно было быть водохранилище, от которого по малым каналам и трубопроводам иртышская вода должна была направиться в колхоз 30 лет Казахской ССР Успенского района (крупное хозяйство с орошаемым земледелием) и в другие соседние совхозы. Второе ответвление – на село Ефремовка, где также располагался крупный свиноводческий комплекс.

На Иртыше была возведена мощная насосная станция, а в сторону Зангара проложен магистральный канал, – продолжил рассказ М. Ф. Криворак. – Мы по ходу воды соорудили еще три насосные станции, сделали прудовое хозяйство, провели ЛЭП, оборудовали на водохранилище пляжную зону. Одним словом – готовились к пуску этой обводнительной системы. Но тут началась перестройка, спад в экономике, затем – распад СССР, вновь спад в экономике, затишье на стройке, и все более-менее ценное в устройстве канала начали разворовывать. Осталось лишь ложе канала, да остов главной насосной. Похоже, что об этом проекте забыли, а он в перспективе должен был обводнить более 100 тыс. га богарной земли.

Нет, канал «Иртыш – Успенка» протяженностью в пределах Павлодарского района 12,6 км и шириной 72,6 м – ирригационное сооружение, предназначенное для орошения массива площадью 10 тыс. га, не канул в Лету. Недавно на нем побывал новый аким области Булат Бакауов. Конечно, представшее зрелище было печальным. Но ситуация не безнадежная. По словам главы региона, объект, безусловно, требует реконструкции, но зато восстановление канала даст возможность обеспечить крупные земельные массивы водой. Поэтому он потребовал от акима Павлодарского района подготовить материалы и предложения по возобновлению проекта восстановления комплекса канала.

Второе рождение водного потока предполагается и для бывшего Черноярского овощеводческого производственного объединения. Сегодня это 130 ТОО и крестьянских хозяйств, которые на площади в 3 000 га выращивают различные овощи. Ими они снабжают не только свою область, но и ряд казахстанских и даже приграничные регионы России. Данную плантацию можно расширить и еще, но все упирается в проблему водоснабжения. Она на овощеводческом массиве существует не первый год. Сама оросительная система, в которую входят три насосные станции, 57 км магистрального и 230 км распределительного водопровода, создана еще в 1965 году.

Первую модернизацию она прошла в 2011 году, тем не менее водопроводные сети требуют основательной замены. Преж­де насосная, качающая воду из Иртыша и подающая ее на поля, принадлежала частному лицу, на работу которого было много нареканий. В итоге СПК «Павлодар» выкупил этот объект, установил дополнительные насосы, и проблема вроде была снята. Но сегодня, как рассказал акиму области директор предприятия «Адис» (насосная и трубопроводы) Аман Симамбаев, изменена структура посевов и, как следствие, объемы и частота полива, из-за чего наблюдается нехватка воды. Она одновременно требуется всем крестьянским хозяйствам. Вдобавок 10 км водовода находятся в аварийном состоянии.

По словам председателя правления СПК «Павлодар» Азамата Тлевлесова, проект модернизации черноярской оросительной системы не попал в программу государственно-частного партнерства ни по области, ни по республике. На финансовую поддержку из местного бюджета рассчитывать проблематично, так как средств на это не изыскали. На респуб­ликанском уровне предприниматели тоже получили отказ, поскольку там заявили, что проблему с водоснабжением должны решать именно крестьяне. Как вариант – коллективно выкупить водное хозяйство стоимостью 147 млн тенге в рамках второй волны приватизации, а дальше самостоятельно модернизировать оросительную систему.

– На сегодняшний день такого решения еще не принято, – отметил Булат Бакауов. – Этот вопрос требует тщательного рассмотрения и поиска оптимального варианта. СПК «Павлодар» готов реализовать этот объект в рассрочку, со сроком погашения примерно на пять лет. Всю эту инфраструктуру рациональнее будет отдать в частные руки, но важно, повторюсь, найти приемлемые для крестьян условия.

Это, как говорится, уже второй вопрос. Главное, что две наиболее актуальные проблемы региона по развитию мелиорации обозначены, и к их реализации намерены приступить безотлагательно.