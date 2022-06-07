Свежий выпуск Нареканий нет 7 июня 2022 г. 1:59 Марина Демченко Наблюдатели Центра непартийного наблюдения в ходе референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК нарушений не зафиксировали. Об этом на брифинге в столице сообщил председатель Центра непартийного наблюдения Толеген Кунадилов. – В целом наши наблюдатели дали положительную оценку проведению референдума. Всем гражданам была предоставлена равная возможность принять участие в голосовании, – отметил спикер. По его словам, наблюдатели с 6 часов утра находились на участках для голосования, охватив порядка 10 тыс. данных структур. Все стационарные и переносные урны были опломбированы в их присутствии. – По словам наших наблюдателей, а это почти 20 тысяч человек, которые в течение всего дня находились на участках, нареканий как к работе комиссий, так и к взаимодействию участников голосования нет. Нарушений, влияющих на законность, прозрачность и справедливость проведения референдума, тоже не выявлено, – сообщил Толеген Кунадилов. В день голосования в центре и его региональных филиалах работали ситуационные центры, куда от наблюдателей в режиме реального времени приходила информация с территориальных участков. Многие филиалы в регионах (Кызылорде, Костанае, Туркестане, Атырау) выходили в прямой эфир во время телемарафона. Казахстанцы проявили поразительную активность: некоторые участки для голосования (в селах Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей), к которым прикреплено 400–500 человек, уже закрылись в 15–16 часов. Пользуясь случаем, Толеген Кунадилов поблагодарил всех наблюдателей, которые осуществляли мониторинг за голосованием с раннего утра до закрытия участков и получения итоговых протоколов, за нелегкий ответственный труд. Спикер рассказал, что деятельность Центра непартийного наблюдения нацелена на системное участие в избирательном процессе через проведение наблюдения и мониторинга выборов, в том числе на избирательных участках. Для этого с прошлого года центр занимается формированием и подготовкой пула наблюдателей по всей стране. В прошлом году они наблюдали за выборами сельских акимов, в нынешнем – за проведением референдума. Как пояснил Толеген Кунадилов, наблюдателем может стать любой гражданин, которому исполнилось 18 лет. Среди наблюдателей – люди разных профессий. Это ответственные и опытные граждане. Многие из них принимали участие в наблюдении не в первый раз. Немало среди них и тех, кто наблюдал за проведением референдума 1995 года. В ходе подготовки к референдуму центр и его региональные филиалы провели серию обучающих семинаров в офлайн- и онлайн-форматах для своих наблюдателей: 10 республиканских и около 300 региональных. – Наши представители ознакомились с механизмами общественного контроля и получили знания для наиболее эффективной организации общественного наблюдения, обеспечения максимально прозрачного процесса голосования, – рассказал спикер. По его словам, учитывая сложность и ответственность процесса голосования, центр полагается на опыт экспертов, которые знают нормы законодательства, права и обязанности общественных наблюдателей и принципы их работы, знают, как организуется деятельность на участке в день голосования. Как отметил Толеген Кунадилов, настало время профессионализировать институт наблюдения и планомерно работать над подготовкой профессионального пула наблюдателей, которые смогут в будущем участвовать в выборных процессах.