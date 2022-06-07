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Нареканий нет
Марина Демченко

Наблюдатели Центра непартийного наблюдения в ходе референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК нарушений не зафиксировали.

Об этом на брифинге в столице сообщил председатель Центра непартийного наблюдения Толеген Кунадилов.

– В целом наши наблюдатели дали положительную оценку проведению референдума. Всем гражданам была предоставлена равная возможность принять участие в голосовании, – отметил спикер.

По его словам, наблюдатели с 6 часов утра находились на участках для голосования, охватив порядка 10 тыс. данных структур. Все стацио­нарные и переносные урны были опломбированы в их присутствии.

– По словам наших наблюдателей, а это почти 20 тысяч человек, которые в течение всего дня находились на участках, нареканий как к работе комиссий, так и к взаимодействию участников голосования нет. Нарушений, влияющих на законность, прозрачность и справедливость проведения референдума, тоже не выявлено, – сообщил Толеген Кунадилов.

В день голосования в центре и его региональных филиалах работали ситуационные центры, куда от наблюдателей в режиме реального времени приходила информация с территориальных участков. Многие филиалы в регионах (Кызылорде, Костанае, Туркестане, Атырау) выходили в прямой эфир во время телемарафона.

Казахстанцы проявили поразительную активность: некоторые участки для голосования (в селах Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей), к которым прикреплено 400–500 человек, уже закрылись в 15–16 часов.

Пользуясь случаем, Толеген Кунадилов поблагодарил всех наблюдателей, которые осуществляли мониторинг за голосованием с раннего утра до закрытия участков и получения итоговых протоколов, за нелегкий ответственный труд.

Спикер рассказал, что деятельность Центра непартийного наблюдения нацелена на системное участие в избирательном процессе через проведение наблюдения и мониторинга выборов, в том числе на избирательных участках.

Для этого с прошлого года центр занимается формированием и подготовкой пула наблюдателей по всей стране. В прошлом году они наблюдали за выборами сельских акимов, в нынешнем – за проведением референдума. Как пояснил Толеген Кунадилов, наблюдателем может стать любой гражданин, которому исполнилось 18 лет.

Среди наблюдателей – люди разных профессий. Это ответственные и опытные граждане. Многие из них принимали участие в наблюдении не в первый раз. Немало среди них и тех, кто наблюдал за проведением референдума 1995 года.

В ходе подготовки к референдуму центр и его региональные филиалы провели серию обучающих семинаров в офлайн- и онлайн-форматах для своих наблюдателей: 10 рес­публиканских и около 300 регио­нальных.

– Наши представители ознакомились с механизмами общественного контроля и получили знания для наи­более эффективной организации общественного наблюдения, обеспечения максимально прозрачного процесса голосования, – рассказал спикер.

По его словам, учитывая сложность и ответственность процесса голосования, центр полагается на опыт экспертов, которые знают нормы законодательства, права и обязанности общественных наблюдателей и принципы их работы, знают, как организуется деятельность на участке в день голосования.

Как отметил Толеген Кунадилов, настало время профессионализировать институт наблюдения и планомерно работать над подготовкой профессионального пула наблюдателей, которые смогут в будущем участвовать в выборных процессах.

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