Это вторая крупная нарколаборатория, выявленная в регионе с начала года

Фото: Polisia.kz

Так, в селе Жанакала Бухар-Жырауского района ликвидирована подпольная нарколаборатория, занимавшаяся производством синтетического наркотика — мефедрона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

«В ходе обыска изъято около одной тонны химических прекурсоров, а также более 500 гр готового наркотика. Задержан подозреваемый — 38-летний житель Алматинской области. Он задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщил начальник департамента полиции Карагандинской области Негмет Исмагулов.

В полиции добавили, что это уже вторая крупная нарколаборатория, выявленная в регионе с начала года. Ранее в селе Асыл была пресечена аналогичная преступная деятельность.

Тогда полицейские изъяли около 200 кг наркотиков и профессиональное оборудование для их изготовления.

По подозрению в организации подпольного производства задержаны двое жителей Алматы — 25-летний мужчина и 29-летняя женщина.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к функционированию нарколабораторий.

Напомним, недавно в Алматинской области ликвидирована нарколаборатория промышленного масштаба. Наркопроизводство было организовано на территории одного из крестьянских хозяйств, расположенного в Талгарском районе. В ходе обыска изъято более 8 тонн прекурсоров и 100 кг готовой продукции — мефедрона.