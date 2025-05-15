В Алматинской области ликвидирована нарколаборатория промышленного масштаба, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

скрин видео МВД

Наркопроизводство организовано на территории одного из крестьянских хозяйств, расположенного в Талгарском районе. В ходе обыска изъято более 8 тонн прекурсоров и 100 кг готовой продукции — мефедрона.

Таким образом, предотвращен незаконный оборот более 200 тысяч разовых доз синтетического наркотика общей стоимостью около 3 млрд тенге.

Комитет по противодействию наркопреступности напоминает, что за изготовление наркотических средств предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Работа в данном направлении продолжается.



