Нарушения в управлении долгом выявили в Астане

Экономика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Как выяснилось, МИО не соблюдают лимиты заимствования, установленные МНЭ в размере 10% от доходов  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению Высшей аудиторской палаты Ревизионной комиссией Астаны проведен аудит эффективности управления долгом местных исполнительных органов и субъектов квазигосударственного сектора, передает Kazpravda.kz 

В результате аудита выявлена некачественная разработка финансово-экономических обоснований к бюджетным программам, направленным на бюджетное кредитование, а также отсутствие необходимых экспертиз по ним. Госаудиторы отметили отсутствие системной работы по оценке достижения эффектов, запланированных по бюджетным кредитам, и их влияния на социально-экономическое развитие столицы.

Высокие риски невозвратности кредитных средств, нарушение принципов адресности, обоснованности, эффективности; низкий уровень цифровизации местных исполнительных органов в организации процессов бюджетного кредитования – отмечены в выводах проверки.

По итогам аудиторского мероприятия установлены финансовые нарушения на 32,3 млрд тенге, неэффективное планирование – 50,3 млрд тенге, неэффективное использование – 1,5 млрд тенге. Возможные финансовые потери оцениваются в 32,5 млрд тенге. Выявлено 160 процедурных нарушенийи 12 системных недостатков.

25 июля текущего года Ревизионной комиссией проведено заседание по результатам аудита с приглашением депутатов маслихата города Астаны. 

Напомним, в октябре прошлого года ВАП провела госаудит управления государственным, гарантированным государством долгом, а также долгом отдельных субъектов квазигосударственного сектора. В ходе него было установлено, что за последние 5 лет общий долг местных исполнительных органов увеличился в 2,5 раза. При этом контроль за ним является недостаточно эффективным, что создает существенные риски неспособности регионов отвечать по своим обязательствам перед кредиторами. 

Так, доведенные МНЭ РК лимиты заимствования (не более 10% от доходов) в отдельных случаях не соблюдаются. Управление долгом МИО осуществляется разрознено и формально. Поставленные задачи в рамках заимствований на системной основе не отслеживаются, за исключением программных целей занятости и строительства жилья. Оценка эффектов от заимствования также не проводится. Функции Минфина в этой сфере ограничены исключительно сбором отчетной информации, что не позволяет принимать упреждающие меры по ограничению долговой нагрузки на регионы.

В этой связи ревизионным комиссиям областей, городов республиканского значенийи столицы было поручено провести соответствующие аудиты на местах с предоставлением итогов в ВАП.

Напомним, ревизионные комиссии осуществляют свою деятельность независимо от других органов государственного аудита. Они финансируются за счет средств местного бюджета и в своей работе подотчетны маслихату соответствующей области или города.
 

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