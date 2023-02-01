Нас поддерживает HELP

Вчера председатель и секретарь Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан Игорь Рогов и Тастемир Абишев приняли экспертов Совета Европы, Европейской программы образования в области прав человека для представителей юридических профессий (HELP) Сергея Дикмана и Кристину Хохлову.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы защиты прав человека на стадии досудебного расследования, в том числе предотвращения пыток в правоохранительной деятельности Республики Казахстан, а также перспективы сотрудничества комиссии с европейскими структурами.

Приветствуя зарубежных гос­тей, Игорь Рогов отметил, что в Республике Казахстан проводится системная работа по защите прав человека, в том числе на стадии досудебного расследования, при этом комиссия получает существенную методологическую и организационную помощь от Совета Европы. Сегодня, когда в республике проводится глубокое реформирование правоохранительной и судебной систем, значение экспертной поддержки программы HELP Совета Европы трудно переоценить.

Руководитель делегации Совета Европы Сергей Дикман выразил удовлетворение развитием сотрудничества европейских структур с казахстанскими правозащитными институтами и сообщил, что целью визита является обсуждение новых образовательных программ для представителей юридической профессии с целью выработки механизмов по защите прав человека в правоохранительной сфере, в том числе по предупреж­дению такого негативного явления, как пытки.

Делегация Совета Европы планирует встретиться с руководством Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Республиканской коллегии адвокатов, уполномоченным по правам человека в РК, а также с учеными и преподавателями Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре и Академии правосудия при ВС РК, проинформировали в секретариате Комиссии по правам человека.