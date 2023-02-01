Жители Темиртау через суд хотят наказать чиновников за срыв отопительного сезона
Более 2 млрд 870 млн тенге – бюджет программы ArtSport в Павлодарской области. Цифра немаленькая, но, чтобы не было очереди на бесплатные кружки и секции, необходимо еще столько же
На 50 тыс. мест планируют увеличить образовательный государственный заказ по обеспечению бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям
Журналист под прикрытием
В погоне за цифровизацией нельзя забывать о безопасности
Костанайские аграрии опасаются, что нынешней весной финансирование форвардного закупа могут существенно урезать
Диалог с населением – на системную основу
Главный фактор стабильности
По закону творческой совести
Жетысу: новый уровень развития
«Скорые» для скорой
Астана: решить старые проблемы, принять новый Генплан
Нас поддерживает HELP
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
На партийном поле перемены
Акушерки продали новорожденного за 1,5 млн тенге в Таразе (видео)
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
Кто ищет, тот найдет
Труп мужчины нашли рядом с трассой в Шымкенте
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
Девушка упала в открытый колодец на одном из главных проспектов Астаны
Новоизбранные и назначенные президентом депутаты Сената прошли регистрацию в ЦИКе
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем
Проглотившего зубочистку мужчину спасли в Таразе
Жители Актау обнаружили жуткую свалку (видео)
"Облака" спасти не удалось: пожар на Шымбулаке потушили
На Шымбулаке горит самый высотный рестобар в мире
Пьяные дети матерят учителей и пьют коньяк на уроках: скандал разгорелся в школе ЗКО
Новорожденных продавали в Таразе – задержаны 2 медработника
Казахстан и Иран договорились об увеличении взаимного экспорта-импорта товаров
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Инновации на развалинах аграрной науки
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов