На выставке «Ювелирное искусство», посвященной 550-летию Казахского ханства, представлены не только археологические артефакты Кушанского царства, но и раритеты VI–XII веков – головные уборы женщин, оружие, украшения, посуда. Особое место занимает отырарская керамика. Редкие антикварные экспонаты – часть коллекции музея «Әдемі-ай», основанного известным коллекционером и искусствоведом Бахаргуль Толеген.

Изделия, преодолевшие не один временной рубеж, удивляют искусностью изготовления. И не случайно посетители от мала до велика замирали у экспозиционных витрин. Одни подолгу изучали деньги времен Кушанского царства, на которых изображен император Канишки I, другие восхищенно рассматривали серебряные украшения, кувшины, самовары, большое кольцо свахи, женский пояс, украшенный серебряными пластинами, самовары, деревянные блюда, кинжал… Все эти предметы несут в себе как неизгладимый отпечаток времени, так и тепло рук мастеров, создавших их.

Как считает Бахаргуль Толеген, представленная коллекция – отражение самобытной истории и культуры казахского народа, благодарная дань памяти далеким предкам.

Взять Кушанское царство. Для многих это тоже открытие древнего государства, расположенного на территории современной Центральной Азии, Афганистана, Пакистана, Северной Индии. Период его расцвета пришелся на 105–250 годы н. э., подтверждение тому – дипломатические связи с Римом, Персией и Китаем. По одной из версий Кушанское царство основал кочевой индоиранский народ тохары, пришедший с территории, где сейчас находится Синьцзян-Уйгурский автономный район. Так что на первый взгляд «невзрачные» монеты могут стать стимулом для серьезного изучения истории.

Большинство же представленных экспонатов датировано XVII – началом XX веков. И каждый из них – своеобразный проводник во времени и пространстве, как, например, тумар – казахский оберег XVII столетия.

Как рассказала Бахаргуль Толеген, коллекция собиралась из традиционных украшений Центрально-Азиатского регио­на. Помимо казахстанских на выставке представлены изделия из Туркменистана и Узбекистана. Все эксклюзивные вещи, а их более 300, тесно связаны с историей казахского народа и отражают развитие многовековой национальной культуры.

Выставка знакомит с традиционным казахским ювелирным искусством, дает исчерпывающий ответ на вопрос, почему украшения в старинном национальном стиле пользуются повышенным спросом. Издавна зергеры поражали мастерством изготовления женских ювелирных украшений, которые популярны и поныне. И стремление сохранить в национальном костюме элементы из традиционного прикладного искусства – не только память о народных традициях, но и желание вдохнуть новую жизнь в творческое наследие искусных мастеров.



