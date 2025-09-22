Фото: Нацбанк

Монета «E. BÓKETOV. 100 JYL» из серии «Выдающиеся события и люди» поступает в продажу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

Реализация коллекционных монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК с 22 сентября 2025 года.

О коллекционных монетах E. BÓKETOV. 100 JYL

Монета посвящена Евнею Арстановичу Бокетову – известному казахстанскому ученому-химику, академику Академии наук Казахской ССР, общественному деятелю, писателю и переводчику. В дизайне использовано его портретное изображение.

Монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 5000 (пять тысяч) штук.

Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.