Нацбанк объявил о продаже коллекционных монет E. BÓKETOV. 100 JYL

Банки и финансы
64
Дана Аменова
специальный корреспондент

В дизайне использовано портретное изображение Евнея Бокетова

Фото: Нацбанк

Монета «E. BÓKETOV. 100 JYL» из серии «Выдающиеся события и люди» поступает в продажу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк 

Реализация коллекционных монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК с 22 сентября 2025 года.

О коллекционных монетах E. BÓKETOV. 100 JYL

Монета посвящена Евнею Арстановичу Бокетову – известному казахстанскому ученому-химику, академику Академии наук Казахской ССР, общественному деятелю, писателю и переводчику. В дизайне использовано его портретное изображение.

Монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 5000 (пять тысяч) штук.

Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

#продажа #Нацбанк #монеты #коллекция

Популярное

Все
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Токаев провел ряд встреч и переговоров в Нью-Йорке
Казахстан выступил с призывом к соблюдению международного гуманитарного права
Четыре страны признали палестинское государство
В Москве объявлен победитель «Интервидения»
В США озвучили имена покупателей TikTok
Учения «Десант-2025» прошли на полигоне «Коктал»
Экстрадирован подозреваемый в хищении почти 9 млрд тенге из «дочки» АО «Самрук-Энерго»
Культовый забег официантов провели в Париже
Почти 2 млн туристов посетили нацпарки Казахстана за 7 месяцев
Подземные мечети Мангистау включат в список ЮНЕСКО
В Жамбылской области названа лучшая невестка
Серийный вор маскировался под электрика в Костанае
«Дочку» КТЖ оштрафовали почти на 1,5 млрд тенге
В Третьяковскую галерею отправятся шедевры казахского искусства
Штраф за брань в соцсетях получила астанчанка
Подозреваемых в вымогательстве у военнослужащего задержали в Павлодаре
Дожди с ветром прогнозируются в Казахстане
Новый сервис для автовладельцев доступен в мобильном приложении «ЦОН»
Безопасность концерта Backstreet Boys обеспечили с помощью цифровых технологий в Астане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Осенние дожди с грозами нагрянут в Казахстан
Водителей освободили от оплаты за участки дорог с дефектами в РК
Нужны специальные знания
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
В Жамбылской области дан старт очередному театральному сезону
Более 12 000 туристов приедут на концерт Backstreet Boys в столице
В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов
Сборная Казахстана по боксу выиграла командный зачёт чемпионата мира
Unico Play: первый казахстанский онлайн-кинотеатр запустили в Астане
Новый взгляд на старые фасады
Серебряные награды из Брно
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахских боксеров
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Медиафорум Клуба журналистов АНК прошел в Астане
Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области
Деньги из ЕНПФ: Массовые задержания прошли в Казахстане по делу стоматологий
Токаев: Необходимо своевременно завершить полевые работы и собрать урожай
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане

Читайте также

Не может частный банк носить название «Халык» - депутат Баш…
Новый закон о деятельности банков закрепит понятие «цифрово…
В Казахстане введут «исламские окна» для развития исламског…
Банкам придется восстанавливать свое финансовое положение н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]