Национальная валюта Казахстана отмечает юбилей

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Тенге был введен в обращение ровно 30 лет назад - 15 ноября 1993 года - с подписанием соответствующего указа президента. С этого периода Национальный банк и Правительство начали проведение самостоятельной экономической и денежно-кредитной политики.

Принято считать, что именно появление собственной национальной валюты завершило процесс обретения подлинного государственного суверенитета Республики Казахстан.

Стоит отметить, что тенге является одной из самых защищенных валют в мире. За 2018 год Национальным банком и банками второго уровня было выявлено 1,4 тыс. поддельных денежных знаков – на 17,9 % меньше, чем за 2017 год (1,7 тыс. знаков).

В целом на один миллион казахстанских банкнот приходится всего 3 подделки. Согласно классификации отдельных европейских центральных банков, 10 поддельных банкнот на один миллион подлинных является первым (низким) уровнем фальшивомонетничества.

Ранее Национальный банк Казахстана сообщил об окончании четырехлетнего периода изъятия банкнот номиналами 2 000, 5 000 и 10 000 тенге образца 2006 года.