Научный прогресс

Развитие науки, техники и инноваций – сегодня одно из ключевых направлений повышения конкурентоспособности страны. В Казахстане принята Концепция развития науки до 2026 года.

Проблем в этой сфере немало, и решаются они поэтапно. Основное внимание уделено повышению коммерческой эффективности научных инноваций и совершенствованию системы управления данной сферой.

Глава государства Касым-

Жомарт Токаев указывал, что в последние 20 лет Национальная академия наук отошла от руководства наукой. В этой связи ей был возвращен государственный статус. Теперь же академия будет не только определять приоритетные сферы научных исследований, но и присуждать специальные гранты, стипендии и премии.

Многие проблемы, которые ученые поднимали в течение последних лет, уже решены благодаря внесению изменений в Закон «О науке». В частности, с 2022 года введено прямое финансирование научно-исследовательских институтов, занимающихся фундаментальными исследованиями. Этот шаг позволил обеспечить бесперебойную деятельность целого ряда научных институтов.

В базовое финансирование включена оплата труда ведущих ученых. Благодаря этому средняя заработная плата научных сотрудников повысилась на 70%. Увеличены сроки финансирования исследований с трех до пяти лет.

В целом же за последние три года государственное финансирование науки увеличилось на 70%. В целях повышения квалификации ученых в мировых научных центрах выделяются гранты для прохождения стажировок.

Любая деятельность должна давать ощутимые плоды. В этой связи реализуются востребованные проекты по коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности. Проводится работа по обеспечению прозрачности отчис­лений и распределения средств недропользователей в размере одного процента от затрат на добычу полезных ископаемых, выделяе­мых на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в свое время высказывался о том, чтобы предоставлять более широкие налоговые и инвестиционные преференции для частных инвестиций в

НИОКР. Наряду с государственным бюджетом, средствами недропользователей и национальных компаний ключевым источником финансирования науки должен стать крупный частный сектор – индустриальные корпорации и другие организации.

Среди других инициатив – возродить закрытый в свое время Национальный центр научно-технической информации.

Для наращивания кадрового потенциала ученых продолжается внедрение корпоративного управления, гибкой системы финансирования и управленческой самостоятельности. Планируется проработать пакет льгот, повышающий социальный статус ученого. А реализация проекта «Жас ғалым» будет акцентирована на инженерном знании, академическом изучении техники и технологий, удержании постдок­торантов и увеличении притока молодых кадров в университеты и научные организации.

Один из приоритетов – укреп­ление университетской науки. Но для этого нужны по-настоящему сильные вузы. Сегодня в Казах­стане насчитывается 119 высших учебных заведений (11 национальных, 29 государственных, 14 негражданских, одна автономная образовательная организация, один международный, 16 акционированных и 47 частных). Для наведения порядка в системе высшего образования уже не первый год проводится соответствующая работа. В частности, за 2020–2022 годы министерством проведено 193 мероприятия государственного контроля, включая профилактические и внеплановые проверки. В результате количество вузов, предоставляющих некачественное образование, сократилось на 16. Помимо этого, 66 вузов возвратили 521 приложение к лицензиям по непрофильным направлениям подготовки. В целом с 2006 по 2020 год закрыты 66 вузов и 76 филиалов.

При этом в Казахстане открываются филиалы зарубежных вузов. В частности, в августе 2022 года на базе КазНУ им. аль-Фараби распахнул двери филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», а на базе Атырауского университета нефти и газа им. С. Утебаева открылся филиал Российского университета нефти и газа им. М. Губкина. Достигнута договоренность с Сеульским национальным университетом науки и технологии (Южная Корея) по созданию филиала на базе Кызылординского университета им. Коркыта-ата. Также подписан трехсторонний меморандум с Университетом Хериот Ватт (Шотландия) по открытию филиала на базе Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова.

В настоящее время проводится системная работа по увеличению кадров по техническим направлениям подготовки. В частности, доля государственного заказа на эти специальности повысилась до 60%. По поручению Главы государства программа «Болашак» также переориентирована на технические и инженерные специальности.

В целях повышения привлекательности высшего и послевузовского образования и позиционирования казахстанских вузов в международном образовательном пространстве реализуется Стратегия интернационализации. Помимо открытия филиалов зарубежных вузов в отечественные высшие учебные заведения привлекаются иностранные преподаватели и студенты. Планируется дальнейшее развитие двудипломных программ, различных форм внешней и внутренней академической мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава вузов.

В рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученных в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, прорабатываются вопросы по дифференциации государственных образовательных грантов, внедрению льготного кредитования под два-три процента годовых и совершенствованию деятельности эндаумент-фондов при высших учебных заведениях.