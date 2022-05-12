Наука фермеров питает

Для агрария, который относится к своему делу серьезно, важно знать мнение науки.

Накануне посевной, которую предстоит провести в непростых условиях, голос ученых важен вдвойне. Но услышан ли он отечественными земледельцами?

По информации специалистов ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства имени А. И. Бараева» – услышан и принесет свою пользу. На это и нацелена работа научного учреждения, играющего в настоящее время роль научно-методического цент­ра для зерноводческих хозяйств северных регионов Казахстана.

Учеными на основе исследований подготовлены рекомендации, которые помогут аграриям с выбором сорта, соблюдением технологий обработки почвы, сева и ухода за зерновыми культурами.

– Распространение наших разработок и рекомендаций в среде сельхозпроизводителей – одно из основных направлений деятельности, – говорит заместитель руководителя НПЦЗХ по науке Марал Утебаев. – В течение зимнего сезона, когда на полях затишье, мы проводим семинары с участием глав фермерских хозяйств и других агроформирований, где перед ними выступают наши ученые. Речь идет об условиях успешного проведения посевной, дальнейшей работе с землей.

Темами таких мероприятий становятся самые передовые научные разработки и технологии в земледелии. В их числе проект «Точное земледелие», позволяю­щий сокращать затраты на ГСМ, удобрения, семяна, а также контро­лировать весь процесс полевых работ. Другая актуальная в последние годы тема – изменение климата и меры по минимизации негативных последствий этого явления для аграриев.

Делится наука с производителями сельскохозяйственной продукции и своими прогнозами на предстоящий сезон. По словам Марала Утебаева, кроме засушливого лета, фермерам нынче следует быть готовыми к нашествию насекомых-вредителей. Дело в том, что сравнительно теплая зима позволила этим врагам полей благополучно пережить холодный период, и теперь возникает значительная вероятность их размножения. Речь идет о щелкуне (проволочнике), хлебной стеблевой блошке, шведской ячменной мухе, пшеничном трипсе и других.

Однако при этом ученые подчеркивают: пока данная информация носит прогнозный характер и распространяется для сведения земледельцев.

Несколько лет назад состоялось юридическое объединение НПЦЗХ им. А. Бараева и Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина. Теперь научный центр является еще и площадкой для прохождения практики, проведения научных опытов бакалавров, магистрантов и докторантов КазАТУ.

– В настоящее время у нас проходят практику 12 студентов, – говорит заместитель по науке. – В мае ожидаем еще 60. Всего в течение года на нашей научно-производственной базе пройдут обучение около 200 студентов. Надеемся, после окончания вуза кто-то из них вернется к нам, чтобы посвятить себя научной стезе.

Весенние месяцы становятся временем, когда фермерам, как никогда, необходимы научные консультации и практические рекомендации. Важно сохранить этот союз и в горячую пору посевной, и в последующее время ухода за посевами, осенней страды. В общем, наука призвана быть рядом с тружениками полей. К этому, если говорить в масштабах всей страны, конечно, еще предстоит прийти, но к фермерам уже пришло понимание необходимости научных знаний.

Свое слово наука скажет и на запланированном в текущем месяце в Кокшетау масштабном совещании с участием министра сельского хозяйства, ученых и аграриев-практиков. Основным вопросом повестки станет проведение весенне-полевых работ.