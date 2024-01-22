Найден упавший в Афганистане российский самолет, есть выжившие

Один из оставшихся в живых сам дошел до ближайшего села

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Росавиация сообщила о выживших после крушения самолета в Афганистане, передает Kazpravda.kz.

"По информации от российского посольства в Афганистане, местная наземная поисково- спасательная служба нашла самолет Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011). Из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно четыре живы (у них различные травмы); судьба двоих человек уточняется", - говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал Afghanistan International, один из спасшихся в крушении самолета сам дошел до ближайшего села. Выживший пассажир добрался до села Педу и попросил о помощи, используя жесты. Сельчане отвели его к представителям "Талибана". В группировке подтвердили СМИ, что летевшие в самолете иностранцы находятся у них, пишет Zakon.kz.

Среди выживших - пилот самолета, проинформировали РИА Новости.

Напомним, российский самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, вечером 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана близ границы с Таджикистаном, перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров.

Полиция в провинции Бадахшан на севере Афганистана получила сообщения о крушении самолета на территории провинции.