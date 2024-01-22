Найден упавший в Афганистане российский самолет, есть выжившие

Происшествия, В мире
149
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Один из оставшихся в живых сам дошел до ближайшего села

© AFP 2024 / OMER ABRAR

Росавиация сообщила о выживших после крушения самолета в Афганистане, передает Kazpravda.kz.

"По информации от российского посольства в Афганистане, местная наземная поисково- спасательная служба нашла самолет Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011). Из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно четыре живы (у них различные травмы); судьба двоих человек уточняется", - говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал Afghanistan International, один из спасшихся в крушении самолета сам дошел до ближайшего села. Выживший пассажир добрался до села Педу и попросил о помощи, используя жесты. Сельчане отвели его к представителям "Талибана". В группировке подтвердили СМИ, что летевшие в самолете иностранцы находятся у них, пишет Zakon.kz.

Среди выживших - пилот самолета, проинформировали РИА Новости.

Напомним, российский самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, вечером 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана близ границы с Таджикистаном, перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров.

Полиция в провинции Бадахшан на севере Афганистана получила сообщения о крушении самолета на территории провинции.

#Россия #Афганистан #самолет #крушение #выжившие

Популярное

Все
Жарайсың, Илья!
Казахстанец Амир Омарханов сенсационно обыграл первую ракетку Australian Open среди юниоров
Взрыв газового баллона усугубил пожар, вспыхнувший в пекарне, и привел к жертвам
На границе фуры ходят шустро
В Жамбылской области возвращено в государственную собственность более 200 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения
Строительство водопровода завершилось в селе Шолаккорган Сузакского района Туркес­танской области
Представители компании по выпуску лапши быстрого приготовления опровергли слухи о передислокации производственной базы в другую страну
О громких делах 2023-го, сэкономленных бюджетных миллиардах и планах на текущий год в неформальной обстановке говорили в Антикоре области Жетысу
Единое время для единой страны
Остались без лекарств?
ОСИ зла
Как вернуть доверие
Бьет – значит будет наказан!
Руководители нового поколения
Реформы и дискуссии
Доходность или доступность?
Под нашим флагом
Госслужба – это ответственность
Без права на ошибку
Деревня, в которой хочется жить
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
О «курах», «баронах» и «капусте»
Работать на земле дано не каждому
От развитого гражданского общества – к прогрессивной нации
Спецоперация МВД и КНБ: Более 400 человек доставлены в полицию
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Елена Рыбакина стартовала с победы на Australian Open 2024
Президент освободил от должности Русланбека Бекжигитова
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Год экологии в ШОС начался под председательством Казахстана
Демократизация, права человека, верховенство закона
Под прикрытием народа
Акмолинец выбросил с балкона наркотики при задержании
«Реформы Токаева делают Казахстан значимым игроком в Центральной Азии» — Маргаритис Схинас
В Казахстане отметили день рождения Динмухамеда Кунаева
Токаев назначил первого замминистра обороны
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей

Читайте также

Главный конкурент Трампа покинул президентскую гонку
Фото ночной Астаны из космоса опубликовал Роскосмос
В Афганистане пропал российский самолет
Более 80 человек погибли из-за снегопадов и морозов в США

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]