Безопасность в один клик: АЗФ перевел наряд-допуски и медосмотры в цифровой формат

При выявлении отклонений врачи сразу получают уведомление и могут оперативно принять необходимые меры

Фото: ERG

На Актюбинском заводе ферросплавов цифровые технологии становятся важным инструментом не только для повышения эффективности производства, но и для создания безопасных условий труда. На предприятии внедрены электронные наряд-допуски, автоматизированная система предсменных медосмотров и IT-сервисы контроля производственных рисков, которые помогают предотвращать опасные ситуации и оперативно реагировать на изменения состояния здоровья работников, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Современные цифровые решения охватывают все ключевые этапы обеспечения промышленной безопасности — от допуска сотрудников к работам повышенной опасности до контроля их состояния перед выходом в смену.

Участники пресс-тура ознакомились с работой плавильного цеха № 4, специализирующегося на производстве высокоуглеродистого феррохрома, который оснащен печью постоянного тока.

Одним из ключевых цифровых решений на производстве стала автоматизированная информационная система охраны труда и промышленной безопасности. Она объединяет все данные, повышает эффективность контроля и способствует переводу отдельных процессов в электронный формат.

Одним из главных инструментов стали электронные наряд-допуски. Перед началом работ система автоматически проверяет выполнение обязательных требований: наличие у сотрудников действующего обучения, правильность оформления документов и соответствие результатов анализа газовоздушной среды установленным нормам.

Использование электронных чек-листов, электронной цифровой подписи и единых алгоритмов оформления документов позволяет минимизировать влияние человеческого фактора и повысить прозрачность процессов.

Дополняют систему цифровые модули контроля критических рисков и поведенческих диалогов безопасности.

Первый помогает убедиться в наличии всех необходимых защитных барьеров перед началом работ, второй – фиксирует результаты регулярных бесед руководителей с работниками о безопасном выполнении производственных операций. На основе этих данных ИИ-ассистент ERGiz анализирует ситуацию, выявляет потенциально опасные тенденции и помогает своевременно предупреждать риски.

Особое внимание на предприятии уделяют сохранению здоровья сотрудников. В четырех медпунктах завода установлено 30 автоматизированных комплексов предсменного и послесменного медицинского осмотра. Благодаря этому процедура занимает всего несколько минут. За январь–июнь 2026 года через систему прошло 263 515 осмотров, а ежедневно обследование проходят до 1 500 работников.

Комплексы автоматически измеряют артериальное давление, пульс, температуру тела и определяют наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Результаты мгновенно поступают в корпоративное приложение qollab и медицинский центр «Евразия».

При выявлении отклонений врачи сразу получают уведомление и могут оперативно принять необходимые меры, что позволяет не только снизить риски на производстве, но и выявлять заболевания на ранних стадиях.

Предсменный медицинский контроль помогает оценить состояние здоровья работников перед началом смены, своевременно выявить факторы, которые могут повлиять на безопасное выполнение производственных задач, и тем самым минимизировать риски производственного травматизма.

Как отметил директор Актюбинского завода ферросплавов Ержан Абдулабеков, внедрение цифровых решений напрямую влияет на безопасность сотрудников и эффективность предприятия.

«Мы решили показать журналистам не презентации, а реальное производство – с раскаленным металлом, работающими печами и цифровыми решениями, которые уже встроены в ежедневные операции завода. Цифровизация для нас – это не модный тренд, а инструмент роста в условиях жесткой глобальной конкуренции. Каждый из проектов, реализованных совместно с командой BTS, напрямую влияет на безопасность людей, скорость принятия решений и эффективность производства», – пояснил спикер.

Также он добавил, что развитие IT-сервисов оптимизирует производство, повысит безопасность труда и ускорит принятие решений. При этом автоматизация не заменяет людей: специалисты прошли переобучение и перепрофилировались под новые высокотехнологичные задачи.