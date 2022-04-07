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Нурлыбек Налибаев назначен акимом Кызылординской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Указом Главы государства от 7 апреля 2022 года Налибаев Нурлыбек Машбекович назначен акимом Кызылординской области, сообщается на сайте Акорды.

Другим Указом Главы государства Абдыкаликова Гульшара Наушаевна освобождена от должности акима Кызылординской области.

Нурлыбек Налибаев родился 1976 году в Кызылординской области.

Окончил Казахский государственный аграрный университет, Казахский гуманитарно-юридический университет.

Трудовую деятельность начал в 1997-1998 годы экспертом по нефти и нефтяной продукции.

В 1998-2005 годы занимал руководящие должности в частных коммерческих структурах.

В 2005-2007 годы — заместитель, первый заместитель акима города Кызылорда.

В 2007-2008 годы — руководитель аппарата акима Кызылординской области.

В 2008-2013 годы — аким Шиелийского района Кызылординской области.

В 2013-2021 годы — аким города Кызылорда.

С 1 апреля 2021 года был заведующим отдела регионального развития канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан.