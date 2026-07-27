Токаев поздравил нового премьера Великобритании и Северной Ирландии

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил Эндрю Бернема с вступлением в должность Премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В своем послании Глава государства отметил высокий уровень казахско-британских отношений и подтвердил готовность к совместной работе по дальнейшему укреплению политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в интересах народов двух стран.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Эндрю Бернему успехов в ответственной государственной деятельности,

а дружественному народу Соединенного Королевства – благополучия и процветания.