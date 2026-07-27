Аким Атырауской области доложил Президенту об экономической ситуации в регионе

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о текущей социально-экономической ситуации в регионе и приоритетных задачах на предстоящий период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Главе государства была представлена информация о реализации крупных инвестиционных проектов, развитии нефтегазохимической отрасли, строительстве объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Отдельное внимание было уделено вопросам диверсификации экономики, модернизации инженерных сетей, совершенствования транспортной инфраструктуры, улучшения экологической ситуации и реализации проектов, требующих поддержки на республиканском уровне.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее обеспечение устойчивого социально-экономического развития Атырауской области и повышение качества жизни населения.