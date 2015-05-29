Назначен председатель правления холдинга "КазАгро" Кадровые назначения

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Решением единственного акционера и приказом министра сельского хозяйства Нурлыбек Малелов назначен председателем правления АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу холдинга.



Представляя нового руководителя коллективу холдинга, глава МСХ Асылжан Мамытбеков отметил, что Малелов имеет большой опыт работы в финансовых институтах, а также в структуре холдинга "КазАгро".



"Сегодня перед холдингом и его новым руководителем поставлен широкий круг задач. В их числе – внесение изменений в Стратегию развития "КазАгро" на 2011–2020 года с учетом оптимизации деятельности дочерних компаний и установления индикаторов оценки ее исполнения", – отметил министр.



44-летний Нурлыбек Малелов окончил Карагандинский государственный университет, факультет экономики. Трудовую деятельность начал в 1995 году в "Туран Банке". В разные годы занимал руководящие должности в ОАО "АТФБанк", ТОО "ASTANA CAPITAL Investment Group".



С 2009 года работает в системе холдинга "КазАгро": управляющий директор АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро", председатель правления АО "КазАгроФинанс", председатель правления АО "Аграрная кредитная корпорация".

