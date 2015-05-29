Назначен председатель правления холдинга "КазАгро"

Решением единственного акционера и приказом министра сельского хозяйства Нурлыбек Малелов назначен председателем правления АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу холдинга.
Представляя нового руководителя коллективу холдинга, глава МСХ Асылжан Мамытбеков отметил, что Малелов имеет большой опыт работы в финансовых институтах, а также в структуре холдинга "КазАгро".
"Сегодня перед холдингом и его новым руководителем поставлен широкий круг задач. В их числе – внесение изменений в Стратегию развития "КазАгро" на 2011–2020 года с учетом оптимизации деятельности дочерних компаний и установления индикаторов оценки ее исполнения", – отметил министр.
44-летний Нурлыбек Малелов окончил Карагандинский государственный университет, факультет экономики. Трудовую деятельность начал в 1995 году в "Туран Банке". В разные годы занимал руководящие должности в ОАО "АТФБанк", ТОО "ASTANA CAPITAL Investment Group".
С 2009 года работает в системе холдинга "КазАгро": управляющий директор АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро", председатель правления АО "КазАгроФинанс", председатель правления АО "Аграрная кредитная корпорация".
Представляя нового руководителя коллективу холдинга, глава МСХ Асылжан Мамытбеков отметил, что Малелов имеет большой опыт работы в финансовых институтах, а также в структуре холдинга "КазАгро".
"Сегодня перед холдингом и его новым руководителем поставлен широкий круг задач. В их числе – внесение изменений в Стратегию развития "КазАгро" на 2011–2020 года с учетом оптимизации деятельности дочерних компаний и установления индикаторов оценки ее исполнения", – отметил министр.
44-летний Нурлыбек Малелов окончил Карагандинский государственный университет, факультет экономики. Трудовую деятельность начал в 1995 году в "Туран Банке". В разные годы занимал руководящие должности в ОАО "АТФБанк", ТОО "ASTANA CAPITAL Investment Group".
С 2009 года работает в системе холдинга "КазАгро": управляющий директор АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро", председатель правления АО "КазАгроФинанс", председатель правления АО "Аграрная кредитная корпорация".