Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области

По согласованию с Администрацией президента РК распоряжением акима Актюбинской области руководителем аппарата акима области назначен Досхан Амир, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Фото: gov.kz

Досхан Амир - выпускник Алматинского университета энергетики и связи, Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, Алматы Менеджмент университета, Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова.

Трудовую деятельность начал в 2012 году, работал в различных коммерческих структурах.

С 2018 года занимал должности заместителя руководителя Управления делами акимата Мангистауской области, заместителя руководителя аппарата акима Мангистауской области, заместителя директора Департамента стратегического планирования Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, заместителя директора Департамента стратегического планирования и проектного управления Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

До назначения на этот пост занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Актюбинской области.