Назревает «земельный коллапс»

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Любовь Доброта, Шымкент

Считаные дни остаются до введения электронного порядка предоставления прав на земельные участки, но говорить о готовности к нему цифровой системы государственных услуг не приходится.

фото из архива "КП"

Как заявил на днях в ходе встречи с представителями бизнес-сообщества и руководителями госор­ганов, состоявшейся на площадке городской палаты предпринимателей, депутат Мажилиса Парламента Болатбек Нажметдинулы, соответствующие ведомства не готовы к запуску специальной электронной платформы.

И эта ситуация очень напоминает проблему внедрения ЕГИС – Единой государственной информационной системы, разработанной на основе gosagro.kz по инициативе Минсельхоза. Тогда, в январе текущего года, эксперты, в том числе и Болатбек Нажмет­динулы, который на тот момент еще не был депутатом, пытались обратить внимание разработчика на явные недоработки функционала электронной системы и предрекали проблемы, с которыми неизбежно столкнутся фермеры.

Время показало: эксперты как в воду глядели! Несмотря на бодрые рапорты Минсельхоза о стопроцентной готовности платформы, масштабный коллапс с подачей заявок на субсидирование таки произошел. И мажилисмен снова прогнозирует подобную ситуацию, утверждая, что на этот раз проблема может оказаться намного масштабнее, ведь в сферу земельных отношений вовлечено намного больше казахстанцев, чем аграриев, получающих разного рода субсидии.

Дело в том, что уже с 1 июля в 88 городах республики земельные участки в черте населенных пунктов должны были предос­тавляться по новому, упрощенному порядку.

Этот порядок регламентируют поправки в Земельный кодекс РК, введенные в действие Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровизации государственных услуг в сфере земельных отношений». Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон еще 5 апреля текущего года.

Поправки вводят новый, электронный порядок предоставления прав на земельные участки в городах республиканского значения, столице, городах областного и районного подчинения. Это значит, без земельной комиссии, с упрощением процедуры предоставления земельных участков, сокращением срока рассмотрения и согласования документов. Тем самым обеспечивается равный доступ граждан к открытой информации о свободных земельных участках, генеральных планах, проектах детальной планировки населенных пунктов, схемах инженерных сетей, инфраструктуре и, собственно, упрощается процедура предоставления прав на землю. Новый порядок предполагает, что население, в том числе представители субъектов бизнеса, могут подавать заявления в акиматы посредством веб-портала «электронного правительства» и использования так называемой Публичной кадастровой карты (ПКК) без посещения акиматов.

– Очень хорошая идея, позволяющая поставить одну из самых коррумпированных сфер под общественный контроль, – считает Болатбек Нажметдинулы. – Однако очевидно, что подготовка не выдерживает никакой критики. Закон подписан 5 апреля, и по идее уже тогда госорганы должны были представить все нормативно-правовые акты для введения его в действие. Но даже сейчас, во второй половине июля, из десяти правовых актов, которые должно было подготовить Министерство сельского хозяйства, зарегистрировано только четыре. Еще шесть находятся на стадии согласования. Таким образом, сорваны все сроки утверждения правовых подзаконных актов, без которых невозможно правоприменение поправок в Земельный кодекс. А всего таких актов требуется разработать три десятка. По всему видно, что нет готовности к введению новой системы. И то, что введение поправок отсрочили до 1 августа, не спасает ситуации.

Дело в том, что пока еще не утверждены два правила: ведения Единого государственного кадастра недвижимости и ведения Публичной кадастровой карты (ПКК). Кадастровая карта должна содержать информацию из земельного, правового и градостроительного кадастров. С помощью ПКК физические и юридические лица должны формировать схему отвода испрашиваемого земельного участка. То есть сама карта разработана, а вот правила ее ведения – нет. На веб-портале «электронного правительства» в перечне услуг в разделе «Земельные отношения» данная услуга по предоставлению права на земельный участок так и не появилась, а значит, ее получатель не имеет возможности подать соответствующую заявку.

До настоящего времени не утвержден и типовой перечень государственных органов и иных организаций по согласованию схемы отвода земельного участка, также как не утверждены форма самой схемы отвода и форма кадастрового паспорта объекта недвижимости.

К обсуждению ситуации, сложившейся вокруг введения земельных поправок, в формате онлайн подключились директор департамента строительства НПП «Атамекен» Назира Усенова и вице-министр цифровизации Асет Турысов.

Назира Усенова отметила, что изучение положения дел вызвало много вопросов и к самой Публичной кадастровой карте. Начать с того, что она не функционирует в надлежащем виде, и это не только не позволяет получить право на земельный участок, но и просто ознакомиться с необходимой кадастровой информацией.

На ПКК не отображается большинство слоев карты, не работает функция поиска, качество космических снимков крайне низкое, имеются существенные смещения зданий относительно их фактического расположения на местности вплоть до того, что некоторые постройки «посажены» на реки. И это все вместо ожиданий, что кадастровая карта будет содержать исчерпывающую информацию, необходимую для потенциальных инвесторов и субъектов предпринимательства при планировании деятельности, связанной с использованием земельных участков.

– Ранее вы обещали, что получатели ваших услуг смогут самостоятельно «выбирать» на ПКК интересующие их свободные участки и видеть, что на них предусмотрено генеральным планом и планом детальной планировки (ПДП). Узнавать, есть ли там свободные мощности для подключения к инженерным сетям, существуют ли ограничения (красные линии, санитарные и охранные зоны, подземные или наземные инженерные коммуникации) и подавать заявки на получение этих участков, – обратилась Назира Усенова к вице-министру цифровизации Асету Турысову. – Мы тщательно изучили ПКК, которая размещена в открытом доступе на сайте Единого государственного кадастра недвижимости, и установили, что карта не содержит заявленных сведений в полном объеме. Более того, ее интерфейс и навигация не понятны пользователям. Но самое главное: при изучении ПКК не обнаружена функция, позволяющая самостоятельно выбрать и «застолбить» интересующий земельный участок.

Асет Турысов отверг все обвинения в адрес его ведомства, заявив, что усилия специалистов в первую очередь были направлены на объединение земельного и правового кадастров. Что же касается функционала оцифровки ПКК, то это осознанный шаг, на который пошло Министерство цифровизации. Дескать, все эти данные специально не выводили в работающий режим на egov, потому что без нормативно-правовых актов не имели права этого делать. И тут же заверил участников встречи, что до 31 июля система уж точно заработает и сбоев не будет.

– Сомневаюсь, что в обозначенные сроки население, инвесторы и бизнес смогут получить услуги в заявленном формате, – прокомментировал итог встречи Болатбек Нажметдинулы. – У меня есть основания полагать, что и 1 августа не будет окончательной датой. Поэтому я предложил не отказываться от старой формы обработки заявок, на определенное время оставить оба варианта, иначе в сфере действующих земельных отношений может произойти коллапс.

Пока граждане будут штурмовать электронную платформу, а уверенности в том, что она будет работать без сбоев, нет, вынужденно остановятся все сделки, связанные с землей. А это и аренда, и выкуп, и строительство, и кредитование, и изменение целевого назначения, и купля-продажа, включая индивидуальные жилые дома и дачные участки. Думается, многим приходилось видеть, чем заканчиваются подобные нововведения. Не надо без нужды масштабировать проблему, выставляя население в качестве подопытных кроликов! Болатбек Нажметдинулы заявил, что по итогам совещания намерен инициировать обращение к Премьер-министру, чтобы обратить внимание главы Правительства на явную неготовность уполномоченных органов к введению важных поправок в земельное законодательство.

#цифровизация #земельные участки #платформа #законопроект #государственные услуги

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