Назван регион РК с наибольшим количеством больниц

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В бюро нацстатистики подсчитали, сколько больничных учреждений действует в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации бюро, на конец 2022 года в Казахстане насчитывалось 818 больничных учреждений, это на 5,8% больше, чем годом ранее. Выяснилось, что самое большое количество больниц в Шымкенте – 88, наименьшее в Улытауской области – 11.

Если смотреть численность врачей всех специальностей на конец 2022 года, она составила 79 409 человек, цифра увеличилась в сравнении с 2021 годом на 1,5%. В разрезе регионов самая большая численность врачей в городах Алматы и Астана, 13 859 и 9 937 врачей соответственно.

В разбивке на 10 тысяч человек населения самое большое соотношение врачей в Астане – 73,4, далее в Алматы – 64,1, в тройке также Карагандинская область, там на 10 тысяч человек приходится 50,3 врача. Наименьшее соотношение докторов к населению в Алматинской области – 23 врача на 10 тысяч человек.