Как изменится размер пенсий и госпособий в Казахстане

Экономика, Общество
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Аменова Дана
Корреспондент

В Минтруда рассказали о повышении пенсий и пособий для казахстанцев в наступающем 2024 году, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, законом о республиканском бюджете на 2024-2026 годы предусмотрено повышение с 1 января 2024 года всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты на 7% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии – на 9%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%.

Средний размер совокупной пенсии из бюджета (без учета выплат из ЕНПФ) в 2024 году составит 130 414 тенге (в 2023 г. – 120 838 тенге). 

Кроме того, по поручению главы государства, начиная с 2023 года, в течение пяти лет осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%. 

«С 1 января 2024 года минимальный размер базовой пенсии будет повышен с 60% до 65% от прожиточного минимума, что составит 28 215 тенге, максимальный размер со 100 до 105 % от прожиточного минимума, что составит 45 578 тенге», — отметили в Минтруда.

Несколько примеров увеличения размеров госпособий с 1 января 2024 года:

- пособия на рождение 1, 2, 3 ребенка увеличатся со 131 100 до 140 296 тенге, на рождение 4 и более ребенка – с 217 350 до 232 596 тенге;

- пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с 4 детьми с 55 304 до 59 183 тенге, с 10 детьми – со 138 000 до 147 680 тенге;

- пособие для лиц с инвалидностью I группы будет увеличено с 89 248 до 95 496 тенге, II группы – с 71 398 до 76 397 тенге, III группы – с 48 681 до 52 089 тенге.

Также в ведомстве добавили, что на 7% будут увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Госфонда социального страхования. Данные выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета.

«Размеры выплат индивидуальны и зависят от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода»,  заключили в министерстве.

#пособия #пенсия #Минтруда #казахстанцы

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