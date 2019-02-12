Названа смертельная опасность фастфуда





В ходе исследования мышей перевели на рацион питания по западному образцу, для которого характерно низкое содержание пищевых волокон, а также высокий уровень жиров и углеводов. Вскоре у грызунов усилилось хроническое воспаление, появилась склонность к развитию сепсиса (заражения крови) и увеличилась общая смертность по сравнению с животными, питающимися нормально. По словам специалистов, это не связано с изменениями в массе тела или в составе микробиома кишечника.Причиной увеличения смертности является неправильная работа иммунной системы, которая делает организм восприимчивым к сепсису и быстрому отказу органов из-за системного воспаления. Были также обнаружены специфические биомаркеры, которые могут быть использованы для выявления высокого риска сепсиса при анализе крови.Ученые надеются, что полученные ими результаты помогут врачам предупредить развитие тяжелого состояния у пациентов, контролируя их диету.