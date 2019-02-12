Названа смертельная опасность фастфуда

Ученые Портлендского государственного университета выяснили, что пища, богатая жирами и сахаром, увеличивает риск тяжелого сепсиса, который может быстро привести к смерти. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Lenta.ru.
В ходе исследования мышей перевели на рацион питания по западному образцу, для которого характерно низкое содержание пищевых волокон, а также высокий уровень жиров и углеводов. Вскоре у грызунов усилилось хроническое воспаление, появилась склонность к развитию сепсиса (заражения крови) и увеличилась общая смертность по сравнению с животными, питающимися нормально. По словам специалистов, это не связано с изменениями в массе тела или в составе микробиома кишечника.
Причиной увеличения смертности является неправильная работа иммунной системы, которая делает организм восприимчивым к сепсису и быстрому отказу органов из-за системного воспаления. Были также обнаружены специфические биомаркеры, которые могут быть использованы для выявления высокого риска сепсиса при анализе крови.
Ученые надеются, что полученные ими результаты помогут врачам предупредить развитие тяжелого состояния у пациентов, контролируя их диету.
Причиной увеличения смертности является неправильная работа иммунной системы, которая делает организм восприимчивым к сепсису и быстрому отказу органов из-за системного воспаления. Были также обнаружены специфические биомаркеры, которые могут быть использованы для выявления высокого риска сепсиса при анализе крови.
Ученые надеются, что полученные ими результаты помогут врачам предупредить развитие тяжелого состояния у пациентов, контролируя их диету.