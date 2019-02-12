Названа смертельная опасность фастфуда

Общество
Фото: Scott Olson / Getty Images
Ученые Портлендского государственного университета выяснили, что пища, богатая жирами и сахаром, увеличивает риск тяжелого сепсиса, который может быстро привести к смерти. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Lenta.ru.

В ходе исследования мышей перевели на рацион питания по западному образцу, для которого характерно низкое содержание пищевых волокон, а также высокий уровень жиров и углеводов. Вскоре у грызунов усилилось хроническое воспаление, появилась склонность к развитию сепсиса (заражения крови) и увеличилась общая смертность по сравнению с животными, питающимися нормально. По словам специалистов, это не связано с изменениями в массе тела или в составе микробиома кишечника.

Причиной увеличения смертности является неправильная работа иммунной системы, которая делает организм восприимчивым к сепсису и быстрому отказу органов из-за системного воспаления. Были также обнаружены специфические биомаркеры, которые могут быть использованы для выявления высокого риска сепсиса при анализе крови.

Ученые надеются, что полученные ими результаты помогут врачам предупредить развитие тяжелого состояния у пациентов, контролируя их диету.


Популярное

Все
Износ оборудования на ТЭЦ Риддера снизился почти вдвое: модернизация продолжается
Участники Astana Half Marathon поддержали акцию «Таза Қазақстан»
В Бурабае завершают подготовку к сбору «Айбын-2026»
Казахстан завоевал еще восемь золотых медалей на чемпионате Азии в Туркестане
Ливни на севере и жара на востоке: прогноз погоды на 8–9 июня
Свыше 4 тыс нарушителей выявили на границе Казахстана
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Педагог с большой буквы
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Мудрый, добрый, человечный...
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
В Актау откроется консульство РФ
Алимханулы присоединился к сборной Казахстана по боксу
От маленького цеха до брендовой компании
LRT в Астане перевёз один миллион пассажиров
Турецкие отели планируют снижать цены из-за падения спроса
Суперкомпьютер определил победителя ЧМ - 2026
Димаш поддержал новый проект Центра кино «Таймас»
В Алматы откроется детский научный музей
Театру имени Максима Горького присвоят национальный статус: коллектив выразил благодарность Президенту
Наш моральный долг — помнить жертв политических репрессий: Токаев обратился к казахстанцам
Концерт Канье Уэста в Стамбуле побил мировой рекорд
Экспорт растёт, цены повышаются: что происходит с бараниной в Казахстане
Карметкомбинат модернизируется
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка

Читайте также

Короны – красавицам!
На востоке начали готовить пляжи
Когда сигареты опасны вдвойне
Родителям малышей, родившихся в День госсимволов, вручили п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]