Названы имена сильнейших

В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены страны – мужчины и женщины – обладатели поясов разного уровня от 18 лет и старше из 17 областей, а также из Астаны, Алматы и Шымкента. Более 300 участников боролись за победу в 16 весовых категориях. Теперь по итогам турнира будет сформирована национальная сборная, которой предстоит защищать честь страны на международной арене.

– Таэквондо приобрел в нашей стране заслуженную популярность как среди взрослых спортсменов, так и среди детей. Их участие в официальном чемпионате страны – важная страница в истории развития таэквондо. Каждый бой участников был полон зрелищности и спортивной честности. На этих соревнованиях мы ввели важное новшество: в качестве судей выступали представители России, Узбекистана, Таджикистана и Монголии. Работа иностранных судей на чемпионате Казахстана – это часть большого проекта, – отметил президент Казахстанской федерации таэквондо Кудрат Шамиев.

По итогам первенства республики в общем зачете первое место заняла команда, представлявшая Алматы, которая завоевала три золотые, пять серебряных и шесть бронзовых медалей. На втором месте – таэквондисты Шымкента: три «золота», одно «серебро», две «бронзы». В тройке лучших и Атырауская область – два «золота», одно «серебро», пять бронзовых медалей.

Чемпионами у мужчин стали: в весе до 54 кг – Бегзод Кадыркулов, до 58 кг – Тамирлан Тлеулес, до 63 кг – Самирхон Абабакиров, до 68 кг – Дамир Шуленов, до 74 кг – Бекасыл Ергеш, до 80 кг – Батырхан Толеугали, до 87 кг – Нурлан Мырзабаев и свыше 87 кг – Бауыржан Хасенов.

У женщин золотые награды выиграли: в весовой категории до 46 кг – Айдана Кумартаева, до 49 кг – Нодира Ахмедова, до 53 кг – Азиза Каражанова, до 57 кг – Мария Севостьянова, до 62 кг – Айша Адильбеккызы, до 73 кг – Назым Махмутова, до 67 кг – Нурай Кусайынова и свыше 73 кг – Меруерт Ткебаева.

После окончания чемпионата среди взрослых стартовало и официальное первенство страны среди кадетов. Более 600 спортсменов 12–14 лет будут оспаривать звания сильнейших в 20 весах (в 10 – юноши и в 10 – девушки).