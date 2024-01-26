Работа казахстанцев в Южной Корее: Какие меры принимаются для защиты их прав

Председатель комитета по миграции Минтруда Аскарбек Ертаев рассказал, какая работа проводится по легализации работы граждан Казахстана в Южной Корее, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, на следующей неделе с министерством труда Республики Корея будут проведены технические переговоры.

- Мы направили свои предложения в Республику Корея. По алгоритму наши предложения будут рассматриваться всеми заинтересованными органами правительства этой страны. После этого, по их процедуре, это выносится на общее рассмотрение. Казахстан должен включиться в перечень стран, которые будут экспортировать трудящихся в Республику Корея. Всего к этой системе присоединились 16 стран. Другие страны подают заявки наравне с нами. В течение года этот вопрос должен быть решен, – уточнил на пресс-конференции в СЦК.

Он добавил, что Южная Корея для стран, с которыми уже сотрудничает по трудовой миграции, устанавливает квоты от 2-5 тыс. в год. Для Казахстана, как отметил Аскарбек Ертаев, квоту еще не определили.

На данном этапе ведутся переговоры по открытию центра тестирования EPS в Алматы на базе центра тестирования КазНУ им.аль-Фараби. Он пояснил, что казахстанцы перед выездом в Южную Корею должны будут пройти обучение.

- Обучение казахстанцев планируется проводить уже на базе многопрофильного колледжа в Конаеве, где также предусмотрена возможность проживания обучающихся. Помимо прохождения курсов корейского языка в центре, кандидаты должны быть готовы повысить свою квалификацию по тем специальностям, которые запрашивает работодатель в Корее, – рассказал спикер.

Также одним из требований является прохождение медосмотра, который будет проводиться в городской больнице Конаева. Прохождение этих критериев позволит кандидату работать легально в Корее 3 года, с защитой их прав, добавил глава комитета.