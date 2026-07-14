Названы лучшие игроки Чемпионата мира по футболу - 2026

Мбаппе 2-й, а Ямаля нет в списке
Издание The Athletic опубликовало обновлённый рейтинг лучших футболистов чемпионата мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz
Первое место в списке занял капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Следом расположился лидер французской команды Килиан Мбаппе, а тройку лучших замкнул полузащитник из Англии Джуд Беллингем.
При этом в десятку не вошёл один из главных молодых звёзд сборной Испании — Ламин Ямаль.
По версии The Athletic десятка лучших футболистов ЧМ-2026 выглядит следующим образом:
Лионель Месси (Аргентина);
Килиан Мбаппе (Франция);
Джуд Беллингем (Англия);
Харри Кейн (Англия);
Эрлинг Холанд (Норвегия);
Майкл Олисе (Франция);
Усман Дембеле (Франция);
Ашраф Хакими (Марокко);
Винисиус Жуниор (Бразилия);
Эмерик Лапорт (Испания).
Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. В борьбе за трофей остаются четыре сборные — Аргентина, Англия, Франция и Испания.
Финальный матч мирового первенства состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).