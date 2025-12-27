Звание «Лидер ПМСП-2025» присвоено городской поликлинике № 6. Второе место заняла городская поликлиника № 2, третье – медицинский центр «Алинур». Ряду организаций первичного звена вручены грамоты по различным номинациям за вклад в развитие системы здравоохранения. Конкурс был организован филиалом ФСМС по городу Шымкенту с целью повышения качества медицинских услуг и дальнейшего развития системы обязательного социального медицинского страхования. В нем приняли участие поликлиники, имеющие договорные обязательства с фондом.

Оценка деятельности медицинских организаций проводилась по ряду ключевых показателей, среди которых – уровень охвата населения системой ОСМС, снижение количества обращений и жалоб пациентов, а также активная информационно-разъяснительная работа о преимуществах медицинского страхования в средствах массовой информации и социальных сетях. По словам организаторов, проведение подобных конкурсов способствует повышению качества первичной медико-санитарной помощи, улучшению доступности медицинских услуг и укреплению доверия населения к системе обязательного социального медицинского страхования.