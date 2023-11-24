Данная инсталляция расположена на железнодорожном вокзале «Нұрлы жол» и будет открыта вплоть до 10 декабря. Открытие объекта приурочили к старту Международной кампании «16 Дней активных действий против гендерного насилия».

Организаторами выставки выступили Офис постоянного координатора ООН в Казахстане, Программа развития ООН, Фонд ООН в области народонаселения, Всемирная организация здравоохранения, Структура «ООН-женщины», Инициа­тива «Луч света» и национальный железнодорожный перевозчик «Қазақстан темір жолы».

К выделенному пространству могут прийти все желающие. Женщинам предоставляется возможность поделиться своими историями, выразить поддержку и солидарность тем, кто подвергся насилию. Для этого организаторы соорудили специальные будки, внутри которых есть все необходимое. А после заполненные ими листки прикрепляются к специальному стенду.

Предавая огласке подобные истории, инсталляция призвана прервать молчание в обществе, признать силу и стойкость переживших негативный опыт и задуматься о роли каждого в искоренении насилия.

– ООН и все партнеры в Казахстане объединяют усилия, чтобы еще раз подчеркнуть, что мы настаиваем на нулевой терпимости к насилию в отношении женщин и девочек, – сказала исполняющая обязанности главы офиса Структуры «ООН-женщины» в Казахстане Дина Амришева. – Наша организация тесно сотрудничает с Правительством РК, предоставляя экспертизу в сфере гендерного равенства, с целью улучшения положения женщин. Что касается работы в отношении насилия против женщин, то мы делимся международным опытом в разработке законопроектов в этой сфере. Плюс к этому постоянно находимся в тесном сотрудничестве с рабочими группами, которые разрабатывают эти самые законопроекты. Для нас, конечно же, важно, чтобы права женщин были защищены и уровень насилия в отношении них в Казахстане снижался.

Собранный материал организаторы инсталляции планируют использовать в будущих информационных кампаниях, направленных на борьбу с дискриминацией в отношении женщин и девочек в Казахстане.

Добавим, что в нашей стране каждая шестая женщина подвергается насилию – физическому, психологическому и экономическому. А в мире – каждая третья...