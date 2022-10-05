Не надо быть равнодушным

Распространение наркотиков – это продуманная до мелочей схема, начиная с рекламы и заканчивая поставкой конечному покупателю.

С выпускником алматинской школы № 51 Максимом Шестаковым мы встретились в досуговом центре «Апельсин» – точке притяжения волонтеров – накануне его отъезда на учебу в Венгрию. Он признался, что последний год учебы в школе был для него плодотворным не только в плане подготовки в университет, но и общественной работы. Немаловажную роль в получении частичного гранта на учебу в Дебреценском университете сыграло его мотивационное письмо, где он подробно написал о своей волонтерской работе в проекте «Наркостоп».

Сегодня этот проект объединяет около тысячи волонтеров. В основном они занимаются поиском и ликвидацией рекламы сайтов, продающих наркотики.

– К сожалению, ряды молодежи, употребляющей синтетичес­кие психоактивные вещества, растут. Нам приходилось закрашивать адреса в самых разных местах нашего города. Их оставляют там, где нет камер: под мос­тами, на деревьях, бордюрах, qiwi-терминалах, могут даже на стене полицейского участка нарисовать. Кстати, каждый раз, когда мы находим рекламу, сообщаем нашему координатору этот адрес, он связывается с полицейскими, которые проверяют ближайшие камеры, а иногда люди в погонах и сами присоединяются к нашим рейдам, – отмечает Максим.

По его словам, распространение наркотиков – это продуманная и изощренная схема. Главный куратор чаще всего находится за границей, он нанимает админист­ратора, который занимается сайтом, принимает заказы, деньги, ищет закладчиков. В этой иерархии даже есть возможность карь­ерного роста: если ты хочешь стать администратором, должен сначала пройти через опасный путь закладчиков.

На вопрос о том, как ему удалось в десятки раз увеличить число волонтеров, Максим рассказал, что приоритетом было создание той среды, где ребятам интересно общаться друг с другом, вместе выполнять определенную задачу.

– Мы распределяемся по группам из десяти человек, за два часа волонтеры знакомятся, узнают друг о друге, появляются какие-то общие интересы, но параллельно они закрашивают встречающуюся им на пути рек­ламу. Затем приходят во двор, школу и рассказывают о проекте. Вот таким способом, буквально через сарафанное радио многие и узнают о проекте, вливаясь в ряды волонтеров, – рассказывает Максим.

Парень уверен, что большинство подростков начинает упот­реблять наркотики, считая, что это круто. Происходит какая-то романтизация взрослой жизни, возможность уйти от проблем.

– К сожалению, молодежь больше склонна получать удовольствие, предпочитает развлечения, чем заниматься делом, трудиться, к чему-то стремиться, – сетует волонтер.

Надо сказать, что большое значение для их проекта имеет поддержка со стороны властей. Кстати, идея «Наркостопа» зародилась в ходе многочисленных встреч акима Алмалинского района Ержана Сейтенова с его жителями.

– Обойдя «нашу» территорию и проанализировав весь спектр проблем, мы пришли к выводу, что реклама наркотиков, заполонивших район, – одна из главных проблем, волнующих местных жителей. На одном из заседаний общественного совета района его члены предложили организовать волонтерское движение «Наркостоп» и закрашивать все эти надпи­си, – рассказывает предприниматель Нуржан Жакупов, который, услышав об этом проекте, сразу же предложил свою помощь.

По его словам, был создан общественный фонд «Хакназар». Но, начав работу, они поняли, что реклама наркотиков – это только верхушка айсберга, за которой тянется ряд проблем.

Во-первых, выяснилось, что старшее поколение очень мало информировано о синтетических наркотиках. Родители и учителя не осознают, что портрет наркозависимого человека изменился и намного помолодел. Поэтому активисты начали проводить информационную работу, привлекли специалистов, полицейских из управления по борьбе с наркопреступностью.

Пришлось проводить профилактическую работу и среди школьников о том, что это деяние классифицируется как уголовное преступление, за которое можно получить реальный срок лишения свободы. Многие, к слову, об этом не знали.

Далее, углубляясь в проблему, решено было открыть сall-центр для наркозависимых и их родственников. Специалис­ты объясняют им, что такое наркозависимость и как с ней бороться, как лечить. Самый часто задаваемый вопрос: «Мой ребенок наркоман. Что делать?» Так вот, если родитель столкнулся с этой проблемой, ни в коем случае нельзя давить и угрожать подростку, необходимо вытянуть его на откровенный разговор.

Позднее выяснилось, что таким ребятам негде лечиться. В Казахстане очень слабая инфраструктура для реабилитации. В большинстве своем она частная и дорогая, поэтому недоступна для большинства.

– Объездив подобные центры в Алматы, мы выявили самые лучшие, где нам предоставили льготные места. Туда и нап­равляем «своих» подростков. Курс лечения, составляющий 2,5 миллиона тенге, для этих ребят бесплатный, – поясняет Нуржан Жакупов.

Проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что акцент надо сделать на досуге молодежи. Ведь по большому счету им нечем заняться в городе, чаще всего они предоставлены самим себе. Поэтому был открыт досуговый центр для подростков. Центр уже несколько месяцев работает по адресу Казыбек-би, 20. Зарплату администратору и привлекаемым специалистам, а также аренду платят неравнодушные предприниматели.

– Даже если школьник хочет прогулять уроки, пусть придет в этот центр, где для него всегда открыты двери. Вот тебе чай, книги, музыкальные инструмен­ты, Интернет. Кроме того, мы узнаем интересы ребенка и сотрудничаем с различными активистами. Может, подростку не интересна борьба с наркотиками, а интересна защита зеленых насаждений или судьба животных? Стараемся устроить детей из малоимущих семей в спортивные секции. Закраска рекламы стала для ребят своеобразным тимбилдингом. Они выходят на акцию в форме с надписью «Наркостоп», делают сторисы в социальных сетях, и об их волонтерской работе узнает окружение, – говорит собеседник.

По его словам, в ходе реализации проекта столкнулись также с проблемой аптечной наркомании. Сейчас за продажу трамадола без рецепта можно максимум получить административный штраф согласно 426-й статье Административного кодекса РК, а ведь это тяжелые наркотики! Гражданские активисты предложили вынести это правонарушение из Административного кодекса в Уголовный. Предложения находятся на рассмотрении в уполномоченных органах.

– Еще мы столкнулись с тем, что почти нет информации о синтетических наркотиках на казахском языке. И многие родители на юге и западе страны начинают водить своих детей к разного рода лекарям, но наркомания и игромания признаны Всемирной организацией здравоохранения как психическое расстройство, а значит, требуют квалифицированного лечения, – делится предприниматель.

Словом, работа идет, а ее результаты покажет время.