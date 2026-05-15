Казахстанцы стали реже вступать в брак – статистика за 10 лет

В Международный День семьи Бюро нацстатистики представило последние данные о том, сколько пар создало семью в Казахстане за последние 10 лет, сообщает Kazpravda.kz

По сравнению с 2015 годом количество зарегистрированных браков снизилось со 148,8 тыс. до 116 тыс. в 2025 году. Таким образом, за десятилетие число браков сократилось почти на 22%.

Соответственно снизился и коэффициент брачности. Если в 2015 году на 1 000 человек приходилось 8,48 брака, то в 2025 году показатель составил 5,69.

«В региональном разрезе самый высокий коэффициент брачности был зарегистрирован в Астане - 6,75 брака на 1 000 человек. Наименьшие показатели отмечены в Кызылординской области - 5,06 и ЗКО - 5,1. Более высокий коэффициент брачности в Астане может быть связан с высокой миграционной активностью молодежи и концентрацией населения трудоспособного возраста», – указано в публикации.

Как отмечается, пик брачности за последние 20 лет пришелся на 2012-2013 годы, когда показатель составлял 9,8-9,9 брака на 1 000 человек. Для сравнения, в 2005 году коэффициент брачности составлял 8,12.

Одним из факторов снижения количества браков является демографическая волна. После многочисленного поколения конца 1980-х в брачный возраст вошло поколение конца 1990-х, когда рождаемость в стране заметно была ниже.

Также в Бюро нацстатистики добавили, что казахстанцы стали позже вступать в брак. Средний возраст вступления в брак (первый) за последние 10 лет вырос на 0,7 лет для мужчин и 0,6 лет для женщин, соответственно составил в 2025 году 27,9 и 25,3 лет.