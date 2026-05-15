Казахстанцы стали реже вступать в брак – статистика за 10 лет

Общество
141
Дана Аменова
специальный корреспондент

Пик брачности за последние 20 лет пришелся на 2012-2013 годы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Международный День семьи Бюро нацстатистики представило последние данные о том, сколько пар создало семью в Казахстане за последние 10 лет, сообщает Kazpravda.kz 

По сравнению с 2015 годом количество зарегистрированных браков снизилось со 148,8 тыс. до 116 тыс. в 2025 году. Таким образом, за десятилетие число браков сократилось почти на 22%.

Соответственно снизился и коэффициент брачности. Если в 2015 году на 1 000 человек приходилось 8,48 брака, то в 2025 году показатель составил 5,69.

«В региональном разрезе самый высокий коэффициент брачности был зарегистрирован в Астане - 6,75 брака на 1 000 человек. Наименьшие показатели отмечены в Кызылординской области - 5,06 и ЗКО - 5,1. Более высокий коэффициент брачности в Астане может быть связан с высокой миграционной активностью молодежи и концентрацией населения трудоспособного возраста», – указано в публикации.

Как отмечается, пик брачности за последние 20 лет пришелся на 2012-2013 годы, когда показатель составлял 9,8-9,9 брака на 1 000 человек. Для сравнения, в 2005 году коэффициент брачности составлял 8,12.

Одним из факторов снижения количества браков является демографическая волна. После многочисленного поколения конца 1980-х в брачный возраст вошло поколение конца 1990-х, когда рождаемость в стране заметно была ниже.

Также в Бюро нацстатистики добавили, что казахстанцы стали позже вступать в брак. Средний возраст вступления в брак (первый) за последние 10 лет вырос на 0,7 лет для мужчин и 0,6 лет для женщин, соответственно составил в 2025 году 27,9 и 25,3 лет.

#статистика #семья #брак

Популярное

Все
О делах ратных и мирных
Голос Олжаса
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Когда оживает история
С акцентом на долгосрочные связи
Не наставлениями, а личным примером
Случайная встреча длиною в жизнь
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Новая архитектура государства
Продолжится ремонт вокзалов и дорог
Песни, ставшие судьбой
От сеялки до спутника
От традиционного патриархата – к партнерству
Заложили экопарк
Соединяя города и страны
Пять лет на защите прав граждан
И связист, и волонтер
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
День матерей отмечают в Казахстане
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Возвращение в элиту
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Талгату Бигельдинову
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены останки солдата Кенемана Дидарбекова
Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы
На казахстанско-узбекской границе наблюдается скопление людей
Жалгас Кайролла выиграл «золото» домашнего турнира по дзюдо
Память легендарного генерала Ивана Панфилова почтили в Астане
Слово об отважной Алие
Токаев посетил военный парад в честь Дня Победы в Москве
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путь писателя и государственного деятеля
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым
Вручены государственные награды от имени Президента
Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в области Ұлытау

Читайте также

Соединяя города и страны
От традиционного патриархата – к партнерству
Случайная встреча длиною в жизнь
Не наставлениями, а личным примером

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]