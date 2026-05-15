В ДП Мангистауской области служат 30 семейных пар

Ежедневно они вместе стоят на страже общественного порядка, поддерживают друг друга в непростой службе и являются примером преданности профессии и семейным ценностям.

Фото: Polisia.kz

В рядах департамента полиции Мангистауской области несут службу 30 семейных пар, познакомившихся во время работы в органах внутренних дел. Их объединили не только служба, но и судьба, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Многие из них воспитывают детей, передавая молодому поколению уважение к закону, ответственности и патриотизму. Среди таких семей — командир роты отдела полиции Мунайлинского района Али Узакбаев и старший криминалист департамента полиции Акмарал Шаулиева. Супруги познакомились на службе, создали семью в 2015 году и сегодня воспитывают троих детей, успешно совмещая службу и семейную жизнь

Также одной из полицейских семей является старший инспектор управления цифровизации и искусственного интеллекта департамента полиции Мангистауской области Арайлым Жанысбай и инспектор по делам несовершеннолетних Мангистауского районного отдела полиции Даурен Утеков. Они познакомились во время службы и сегодня вместе воспитывают сына, оставаясь примером взаимопонимания, поддержки и преданности профессии. Крепкая семья является надежной опорой для каждого сотрудника.

Полицейские семьи вносят значительный вклад в укрепление моральных ценностей, сохранение традиций и формирование положительного имиджа службы.



