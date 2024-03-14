Не оставлять в опасности

В своем приветственном слове сенатор Нурлан Бекназаров отметил, что Глава государства в Послании акцентировал особое внимание на вопросах безопасности и охраны прав детей, обеспечения их социального и экономического благополучия и подчеркнул, что за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних следует ужесточить наказание.

– Защита детей от насилия и жестокого обращения, пред­упреждение преступлений против них, создание условий для защиты их прав является одной из важных задач Правительства и Парламента. Обеспечение безопасности детей во многом зависит от комплексного решения проблем, таких как повышение уровня образованности, культуры, нравственности населения, роли института семьи, создания благоприятных социально-экономических условий. Все это должно поспособствовать снижению уровня криминогенности и, соответственно, количества преступлений в отношении детей, – сказал сенатор.

В ходе заседания с докладом о принимаемых мерах по обеспечению безопасности несовершеннолетних выступил председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбек. Он сообщил, что по итогам прошлого года в отношении несовершеннолетних совершено более двух тысяч преступлений.

Кайсар Султанбек отметил, что в вопросах устранения причин и условий совершения преступлений несовершеннолетними важна совместная деятельность госорганов, а не только полиции. Посему МВД предлагает предусмотреть совершенствование организации работы школьных психологов для выявления жертв насилия с применением психологичес­ких обследований, тестирований, а также проработать вопрос введения должностей менеджеров по профилактике правонарушений во всех общеобразовательных учебных заведениях. Важно организовать проверку по месту жительства всех лиц, в отношении которых принято решение о передаче им детей на патронатное воспитание с изучением образа их жизни и жилищно-бытовых условий.

Правоохранительные и надзорные органы продолжают выявлять факты трудоустройства в школах лиц, совершивших ранее тяжкие преступления. Об этом сообщил старший помощник Генерального прокурора Аргын Айткожин.

– Проверками, которые до сих пор продолжаются, установлены факты трудоустройст­ва лиц, совершивших ранее тяжкие преступления, а также преступления против половой неприкосновенности. В Алматы в школе работала техничкой женщина, которая совершила в 2006 году убийство, а лаборантом работал человек, который совершил изнасилование. В Астане в международном колледже работал учитель физкультуры, который ранее был осужден за изнасилование. В другом случае уборщица и учитель привлекались за умышленное причинение вреда здоровью, – сообщил помощник Генпрокурора.

Тревожит, что проверками установлены факты укрывательства педагогами происшествий с участием несовершеннолетних, даже при наличии вреда здоровью. Эти сведения поступают из больницы либо от родителей.

К примеру, в Астане в ноябре 2023 года в школе в ходе драки ученик получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. В другом случае в кабинете музыки в одной из школ во время драки ученик второго класса получил травму и был госпитализирован. В обоих случаях полицию информировала не школа, а мед­учреждение.

– Школа была не заинтересована в постановке на учет детей, склонных к правонарушениям, нуждающихся в профилактике. Это напрямую было связано с приказом министра образования на тот момент, в котором количество детей на профучете влияло на оценку и аттестацию завучей. На сегодняшний день мы обратили внимание министерства на это, и приказ изменен. Полагаем, что это позволит изменить практику выявления учащихся, склонных к совершению правонарушений, – сказал Айткожин.

Оставляет желать лучшего и кадровый состав, отметил он. До сих пор в учебные заведения трудоустраиваются лица, совершившие ранее тяжкие преступления, а также преступления против половой неприкосновенности.

Много опасностей несет и Всемирная паутина. Председатель Комитета информации Министерства культуры и информации (МКИ) Мейрлан Раханов отметил, что с 3 января по 11 марта текущего года в интернет-пространстве выявлено 2 137 нарушений, связанных с распространением информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию детей. Это порнографические материалы, пропаганда наркотиков, культа жестокости и насилия.

Министерством в адрес администрации интернет-ресурсов и социальных сетей в соответствии с законодательством, законом РК о связи направлено 65 уведомлений с требованием устранения выявленных нарушений и были приняты меры по удалению 1 395 противоправных материалов. В отношении 969 интернет-ресурсов и ссылок МКИ приняты меры по ограничению доступа на территории РК. Кроме этого, министерством созданы условия, для того чтобы любой пользователь Интернета, увидев противоправный контент, имел возможность пожаловаться на тот или иной материал, который считает подозрительным. Для этого на официальном сайте Мининформации создан специальный сервис «Пожаловаться на интернет-контент», и по всем поступившим жалобам в оперативном порядке проводится правовая проверка, принимаются меры по блокированию и удалению материалов.

Наряду с этим министерством проводится работа с администрацией социальных сетей по вопросам противоправного контента. В данном контексте были проведены встречи с собственниками онлайн-платформ, где казахстанской стороной были озвучены новые требования законодательства деятельности иностранных платформ. На данный момент официально информацию по законам предоставили представительство «ВКонтакте», Mail.ru, «Одноклассники» и компания «Байденс» – платформа TikTok. Также в конце марта текущего года планируется онлайн-встреча с компанией META – собственником Facebook и онлайн-платформ Instagram и WhatsApp.