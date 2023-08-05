Не побоявшись Бога: в Актобе ограбили церковь

Происшествия
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

В Актобе неизвестный проник в церковь Свято - Никольского кафедрального собора и церкви Свято - Никольского кафедрального собора и украл пожертвования, передает Кazpravda.kz со ссылкой    на пресс-службу ДП Актюбинской области. 

Фото: Polisia.kz

Вор забрался в храм Свято-Никольского кафедрального собора по улице Маметовой 3 августа в 15:00. 

Сломав ящик для пожертвований он похитил около 20 тысяч тенге.

Стражи порядка с помощью системы видеонаблюдения церкви в течение суток установили личность подозреваемого и задержали его.  Им оказался 30-летний житель Мугалжарского района.  

Начато досудебное расследование по ст. 188. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

#полиция #Актобе

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