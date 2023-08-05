Не побоявшись Бога: в Актобе ограбили церковь
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В Актобе неизвестный проник в церковь Свято - Никольского кафедрального собора и церкви Свято - Никольского кафедрального собора и украл пожертвования, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Актюбинской области.
Вор забрался в храм Свято-Никольского кафедрального собора по улице Маметовой 3 августа в 15:00.
Сломав ящик для пожертвований он похитил около 20 тысяч тенге.
Стражи порядка с помощью системы видеонаблюдения церкви в течение суток установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 30-летний житель Мугалжарского района.
Начато досудебное расследование по ст. 188. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.