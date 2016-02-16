​Не сидеть сложа руки

– Сегодня Казахстан по многим причинам переживает непростые времена, – говорит кандидат в депутаты. – Надо, чтобы те, кто придет на смену нынешним избранникам, с удвоенной энергией взялись за работу и воплотили все программы Президента Казахстана. Поэтому, когда мне предложили баллотироваться в наш Щербактинский районный маслихат от партии «Ауыл», в которой состою, то я не стал отказываться. Потому что желаю помочь сельчанам улучшить их жизнь и социальную обустроенность, особенно тем, кто не сидит сложа руки, а ищет применения своим силам и знаниям.

…Также он желает, чтобы в районе были хорошие дороги, на высоком уровне работали медицина, учреждения культуры и спорта, а дети учились в современных школах. Если все мы в масштабах страны возьмемся за выполнение таких задач, считает М. Калтаев, то нам не будут страшны никакие кризисы.