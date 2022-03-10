Не создавать барьеров

Хотелось бы, чтобы правящая партия больше внимания уделяла молодежи. Причем речь должна идти не только о сотрудниках партийного аппарата, но и о возможности трудоустройства молодых кадров по всей стране во всех сферах.

Не первый раз говорится о том, что законодательство о молодежной политике уже не отражает интересов молодых людей в современных реалиях. О необходимости омоложения кадров, появления новых лиц тоже говорится давно. Свою роль в этом процессе сыграла и инициатива Президента о включении в партийные списки во время последних парламентских выборов не менее 30% молодежи и женщин.

На прошедшем съезде партии говорили и о новых проектах, которые связаны с развитием потенциала сельской молодежи, а также планами по работе с неустроенной молодежью.

Глава государства объявил о сборе предложений по дальнейшей модернизации страны. И я хотел бы внес­ти свою лепту и предложить максимально устранить барьеры при трудоустройст­ве молодежи.

Как мы знаем, есть огромное число специальностей, которые осваиваются на уровне ТиПО, то есть средне-специального образования. Это практикоориентированные специальности, получая которые, человек обретает конкретную профессию.

Но есть квалификационные требования, особенно в государственном секторе, по которым выпускник колледжа не конкурентоспособен по сравнению с выпускником вуза. И даже опыт работы здесь ставится на второе место. Например, медсестра – выпускница колледжа с опытом работы при выборе старшей медсестры уступит место выпускнице вуза с нулевым опытом. И таких примеров множество.

По многим специальностям выпусник колледжа даже с 50-летним опытом работы никогда не получит такую квалификационную степень, как выпускник вуза с минимальным стажем. А значит, и заработную плату согласно этой степени он не получит.

То есть вместо того, чтобы дать возможность молодежи работать, копить опыт и повышать свою квалификацию, государство ставит искусственные барьеры. И это только по форме образования, не говоря уже об опыте работы, которого не может быть у большинства выпускников учебных заведений.

Поэтому предлагаю государству, как сейчас любят повторять, начать с себя. Министерства должны пересмот­реть квалификационные требования для приема на работу во всех сферах, чтобы не создавать искусственных барьеров для тех молодых специалис­тов, кто рвется работать.