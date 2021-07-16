Не стоит тянуть с прививкой

Казалось бы, всего несколько дней назад регион находился в «зеленой» зоне, а сегодня он снова в «красной», предварительно совсем ненадолго задержавшись в «желтой». Увы, но большинство заболевших коронавирусом – граждане, не прошедшие вакцинацию.

Между тем только оказавшись на больничной койке многие из таких пациентов начинают осознавать, что напрасно тянули с прививкой. Делали они это по разным причинам, основная, как ни странно, это ничем не обоснованные опасения за собственное здоровье, в том числе репродуктивное. Мы попросили дать разъяснения по этому поводу заместителя руководителя областного управления здравоохранения Айгуль Куштаеву.

По ее словам, на сегодня в мире нет доказательств того, что какая-либо вакцина могла бы спровоцировать нарушения фертильной функции у человека (бесплодие). Что касается вакцин от коронавируса, последние разработаны на основе уже зарекомендовавших себя технологий, широко применяемых в современной медицине.

Имеющиеся в составе вакцины фрагменты инактивированного или ослабленного вируса не вызывают саму болезнь, но при этом безопасно генерируют иммунный ответ. Между тем, опираясь на всевозможные домыслы сомнительных виртуальных пользователей, считает врач, человек может нанести непоправимый вред своему здоровью. По ее мнению, только вакцинация на сегодня является самым надежным способом профилактики коронавирусной инфекции.

В регионе на данный момент используются 4 вида вакцин: «Спутник V» (РФ), «КазВак» (РК), «Хаят Вак» (ОАЭ) только для второго компонента, «КоронаВак» (Китай). В общей сложности с февраля нынешнего года в Актюбинскую область доставлено 344 725 доз вакцин. За это время 168 767 человек были вакцинированы первым компонентом и 95 034 – вторым.

В помощь поликлиникам широко задействованы дополнительные пункты вакцинации. В частности, в Актобе они имеются на центральном рынке, в гипермаркетах «Анвар», «Дина», ТРЦ Keruen сity. Для широкого привлечения населения к иммунизации в области с 25 июня стартовала акция «Получи вакцину – выиграй автомобиль!». Она проводится в 2 этапа: по 10 августа и с 11 августа по 25 сентября. Участие в ней могут принять все жители региона, получившие хотя бы один компонент любой вакцины против коронавируса с 25 июня по 25 сентября на территории области. Победители будут определены в случайном порядке в прямом эфире телеканала «AQTOBE». На каждом из этапов акции главным призом станет новый автомобиль марки Chevrolet Cobalt. Также за счет привлечения спонсорских средств разыгрываются и промежуточные призы: смарт­фоны, планшеты, спортивные велосипеды, роботы-пылесосы и смарт-часы.

Впрочем, не все жители регио­на стремятся получить вакцину только из-за возможности поучаствовать в акции. Многие люди, в том числе члены трудовых коллективов, вполне осознанно прививаются от опасного вируса. К примеру, самые высокие темпы иммунизации среди предприятий города наблюдаются на Актюбинском заводе ферросплавов, где трудится более 4 тыс. человек. На сегодня первым компонентом здесь вакцинировано 40,6% сотрудников (1 676), вторым – 27,4% (1 132). В целом рост числа вакцинированных работников позволил снизить показатели заболеваемости в 2 раза. Тем более что в компании созданы все необходимые для вакцинации условия. Ее сотрудники прививаются в медицинском центре «Евразия» и в здравпункте, расположенном на территории завода. Кроме того, с 22 июня текущего года руководство компании приняло решение о выделении каждому получившему вакцину одного дополнительного дня к трудовому отпуску.

На темпы вакцинации влияет и разъяснительная работа. Работники медицинского центра «Евразия» на постоянной основе проводят обход цехов, встречаются с коллективами, рассказывают о плюсах вакцинации.

Есть в регионе предприятия, где коллективы в стопроцент­ном составе получили прививки. К ним относится ТОО «Динар-Электромаш» (производство) – ТД «Энергия» – крупный магазин кабельно-проводниковой продукции и электротехники. По словам его управляющего Сергея Вишняка, добиться этого удалось благодаря кропотливой разъяснительной работе. И как результат – на первом этапе массовой вакцинации пришли прививаться не только сами работники – они привели своих родных, близких. На данном производстве с соблюдением всех необходимых санитарных норм оборудованы 2 кабинета. Причем их специально расположили на втором этаже, чтобы ожидающие своей очереди сотрудники находились на первом этаже.

По словам Сергея Вишняка, все работники уже получили по две дозы вакцины «Спутник V». Общее их число по всем подразделениям предприятия составляет 152 человека.