Не только чисто, но и красиво Таза Казахстан 9 января 2025 г. 5:00 17 Наталья Денисова собственный корреспондент по области Жетiсу В Талдыкоргане важность акции «Таза Қазақстан» подчеркнули, создав на стене пятиэтажки посвященный ей мурал. фото акимата города Талдыкоргана – В нашем городе муралы украшают 14 зданий, – сообщил заместитель акима города Куаныш Сейтимбетов. – Это портреты известных людей, рисунки социальной тематики, о туризме и экологии. Теперь один из муралов посвящен акции «Таза Қазақстан». Средства выделили спонсоры. Инициатор создания этого мурала – аким города Талдыкоргана Ернат Базил. Отметим, что жители области Жетысу активно вовлечены в акцию «Таза Қазақстан» с самого ее начала, более 250 тыс. – ее постоянные идейные участники. Это трудно представить, но активисты «Таза Қазақстан» расчистили от мусора и углубили до начавшихся холодов 2,4 тыс. км арыков, буквально обновив арычные сети в населенных пунктах. За время акции вывезено 12,8 тыс. тонн мусора, проведены работы по очистке 193 парков и скверов, убраны территории 721 историко-культурного памятника. В области высажено более 56 тыс. саженцев деревьев хвойных и лиственных пород. А молодежь успевает еще и развлечься, устраивая экоквесты с участием десятков команд. – В ходе акции «Таза Қазақстан» молодежь области организовала более 500 мероприятий. Очевидно, что при вовлечении молодых людей в общественно важные дела нужно учитывать и их интересы. Организовав свой экоквест, мы, например, хотели показать, что даже во время субботников можно проводить время интересно, – поделился председатель областного филиала Альянса студентов Казахстана, эковолонтер Ескендир Имандос. – Мурал стал новой городской достопримечательностью. Такой яркий и в национальном стиле! – восхищается местная жительница Наиля Сабитова. – Талдыкорган благодаря настенной живописи перестает быть городом серых зданий. А учитывая, что он еще и один из самых зеленых в стране, наш город просто прекрасен. #Талдыкорган #акция #экология #Таза Қазақстан