Не только чисто, но и красиво

Таза Казахстан
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В Талдыкоргане важность акции «Таза Қазақстан» подчеркнули, создав на стене пятиэтажки посвященный ей мурал.

фото акимата города Талдыкоргана

– В нашем городе муралы украшают 14 зданий, – сообщил заместитель акима города Куаныш Сейтимбетов. – Это портреты известных людей, рисунки социальной тематики, о туризме и экологии. Теперь один из муралов посвящен акции «Таза Қазақстан». Средства выделили спонсоры. Инициатор создания этого мурала – аким города Талдыкоргана Ернат Базил.

Отметим, что жители области Жетысу активно вовлечены в акцию «Таза Қазақстан» с самого ее начала, более 250 тыс. – ее постоянные идейные участники. Это трудно представить, но активисты «Таза Қазақстан» расчистили от мусора и углубили до начавшихся холодов 2,4 тыс. км арыков, буквально обновив арычные сети в населенных пунктах.

За время акции вывезено 12,8 тыс. тонн мусора, проведены работы по очистке 193 парков и скверов, убраны территории 721 историко-культурного памятника. В области высажено более 56 тыс. саженцев деревьев хвойных и лиственных пород. А молодежь успевает еще и развлечься, устраивая экоквесты с участием десятков команд.

– В ходе акции «Таза Қазақстан» молодежь области организовала более 500 мероприятий. Очевидно, что при вовлечении молодых людей в общественно важные дела нужно учитывать и их интересы. Организовав свой экоквест, мы, например, хотели показать, что даже во время субботников можно проводить время интерес­но, – поделился председатель областного филиала Альянса студентов Казахстана, эковолонтер Ескендир Имандос.

– Мурал стал новой городской достопримечательностью. Такой яркий и в национальном стиле! – восхищается местная жительница Наиля Сабитова. – Талдыкорган благодаря настенной живописи перестает быть городом серых зданий. А учитывая, что он еще и один из самых зеленых в стране, наш город просто прекрасен.

#Талдыкорган #акция #экология #Таза Қазақстан

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