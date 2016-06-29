​Не улетел, а «залетел»

Как сообщила пресс-служба ДВД на транспорте МВД РК, в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Усть-Каменогорска поступило сообщение о том, что на борту воздушного судна авиакомпании «Скат» находится буйный пассажир. Из-за ссоры с бортпроводницей 34-летний житель столицы был снят с рейса. Медицинское освидетельствование зафиксировало у мужчины не только алкогольное опьянение средней степени, но и факт употребления наркотиков.

В аэропорту в отношении нарушителя был составлен административный протокол по статье 440 часть 1 КРКоАП (распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения). Кроме того, данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 296 часть 1 УК РК (немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров в общественных местах). Ведется следствие.