Не закрывая глаза

Казахстанские художники Лилия Позднякова и Георгий Ли через свое творчество проанализировали прошлое предков и свое настоящее на любимой казахской земле.

Название выставки, на которой представлены живописные работы и арт-объекты в стиле контемпорари арт, было продиктовано ее авторам известными строками поэта-песенника Леонида Дербенева: «Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь». Собственно, и сама экспозиция представляет собой перекличку дня сегодняшнего и вчерашнего, но в обоих случаях очень актуального, ценного и важного для обоих художников.

– Когда в 1937 году корейцев депортировали в Казахстан, они выживали в тот страшный год благодаря помощи и поддержке простых казахов, – отмечает Георгий Ли.

В знак благодарности казахскому народу художник пишет картины «Уштобе», «Миграция», «Баурсаки».

– А я в детстве каждый год проезжала через весь Казахстан на поезде и любовалась огромным небом и бесконечной степью с важными верблюдами и мчащимися табунами лошадей, – продолжает Лилия Позднякова. – Видимо, поэтому одним из символов движения я выбрала бег коней. И это триптих «Куда бежим».

Георгий как профессионал, мастерски владеющий различными техниками, порой драматичные чувства и эмоции изображает с помощью гиперболизации и деформации форм, контрастных и противоборствующих цветов.

И как справедливо заметила искусствовед, заслуженный деятель РК Камилла Ли, даже если художники абсолютно разные по темпераменту, по своим творческим посылам, они в то же время очень близки друг другу: оба неравнодушны к событиям, происходящим в стране, и в каждой из своих работ отражают сегодняшнюю реальность.

А все началось в 2012 году, когда миру была представлена творческая группа художников «Без названия». Ее идейными вдохновителями и участниками были Лилия Позднякова и Георгий Ли. Выйдя из этого коллектива в 2016-м, художники создали новое объединение «О-ШО». Оставшись в дуэте, Лилия и Георгий продолжили следовать идеям, установленным изначально: основам изобразительного языка, переосмыслению классических правил, поис­кам новых средств выражения личностного восприятия мира.

– Марат Гельман (всемирно известный коллекционер, галерист, арт-менеджер. – Авт.) как-то сказал: «Мы жили в такое время, когда искусство было для искусства, сейчас же пришло время, когда искусство вышло в жизнь». У нас, казахов, о своих недостатках не принято говорить напрямую, для этого существуют айтысы, на которых люди выражают свои мысли с подтекстом. Многое из того, что сказали Лилия и Геор­гий, нам не совсем понятно сразу, но когда мы начинаем вникать в их работы, наша душа раскрывается – и мы улавливаем все детали, – отметила искусствовед, член Союза художников РК Мария Жумагулова.

На сегодня и в Казахстане, и во всем мире большой проблемой становится мусор. Лилия и Георгий работают довольно давно в экологическом ключе, вторично используя различные материалы. Картины они пишут на упаковочном картоне, скульптуры лепят из газет и строительных отходов. Таким образом, шаг за шагом обычный мусор в их руках трансформируется в настоящие произведения искусства.