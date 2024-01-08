Недобросовестного казахстанского застройщика задержали в Москве

В Астане расследуется 7 уголовных дел в отношении недобросовестных застройщиков по десяти многоквартирным жилым комплексам. Один из основных фигурантов по делу задержан в Москве, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба прокуратуры Астаны

Как сообщает прокуратура Астаны, ход расследования уголовных дел взят на контроль.

«Орган следствия ориентирован на установление всех причастных к делу и их активов. К семерым, в том числе троим руководителям стройкомпаний, применена мера пресечения в виде содержания под стражей. При содействии правоохранительных органов России один из основных фигурантов по делу задержан на территории Москвы. Он подозревается в совершении преступления с суммой ущерба свыше 5 млрд тенге», — отметили в надзорном органе.

Генеральная прокуратура РФ на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам удовлетворила запрос о выдаче подозреваемого, добавили в ведомстве.