Нефтебаза едва не взорвалась в ходе лесных пожаров в Костанайской области

Пожарным удалось предотвратить взрывы объектов на Аманкарагайской нефтебазе в Костанайской области. Видео с места событий прислали в редакцию Kazpravda.kz.

Как рассказали в МЧС, переход пожара на жилые строения с. Озерное (8 жилых домов, 1 административное здание), с. Лесное (1 жилой дом), с. Аманкарагай (98 жилых домов и хозяйственных построек), территорию Аманкарагайской нефтебазы был зафиксирован минувшим вечером.

Напомним, лесные пожары в регионе начались 2 сентября 2022 года. В 15:10 часов на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе произошло загорание лесного массива.

На этот час известно об одном погибшем и 10 пострадавших при пожаре в области. Площадь пожаров превысила 43 тыс. гектаров.